Le maître des marionnettes de Metallica chanson par chanson 34 ans après son départ

D’abord un peu d’histoire:

Il 3 mars 1986, Metallica reviendrait avec un record qui il est devenu un classique du métal depuis son lancement: Maître des marionnettes, son troisième album studio. Le groupe avait déjà déjà une bonne audience et un certain succès commercial et le tout sans l’aide de MTV ou de stations de radio, qui a refusé de jouer la musique du groupe.

Maître des marionnettes Il s’agissait également du premier album du groupe sorti chez un grand label (Elektra Records) en plus que C’était le dernier album qui avait Cliff Burton à la basse.

Metallica avait précédemment lancé deux autres chefs-d’œuvre du genre: Tuez-les tous et Ride the Lightning, cependant, Maître des marionnettes Il est considéré jusqu’à aujourd’hui comme le point culminant de l’artiste dans le groupe, ayant amélioré le travail de la musique et trouvé un James Hetfield comme meilleur parolier du groupe.

Les chansons étaient épiques et en plus d’avoir des arrangements plus complexes, elles racontent des histoires et ils les placent loin devant de nombreux regroupements de l’époque dans l’aspect artistique. Une mention spéciale mérite la couverture emblématique conçue par Peter Mensch et le groupe et peint par Don Brautigam Quoi Il reflète parfaitement l’ambiance de l’album et de nombreuses chansons incluses dans ses paroles.

Metallica a déjà bénéficié d’un bon nombre de fans dans diverses parties du monde et, au lieu de faire des clips, Ils ont décidé de faire une longue tournée. Cependant, après un concert, 23 septembre 86 dans Stockholm, Suède, le bus où la bande voyageait a perdu le contrôle. Dans l’accident, le bassiste de Metallica à l’époque, le grand Cliff Burton, est décédé.

Nous pourrions continuer à parler de tout autour de cet album pendant des heures, mais la chose la plus importante est la musique, donc Nous décortiquerons les huit pistes qui composent le Master of Puppets:

La batterie

La piste d’ouverture d’un disque est très importante car Cela peut être la différence entre devenir accro à écouter le reste ou ne pas même faire l’effort de le faire.

Par chance “Batterie” C’est un début brutal pour cet album. La chanson Ça commence par un riff joué par une paire de guitares acoustiques pour, deuxième plus tard, exploser dans une explosion de guitares et un riff qui, s’il semblait déjà imposant, est maintenant complètement majestueux, quelques instants plus tard, les guitares prennent une nuance complètement agressive l’une des chansons les plus rapides de l’album.

Quant au contenu lyrique, la chanson fait définitivement allusion au sentiment de colère et même de fureur et certainement C’est un excellent antidote pour quiconque a eu une mauvaise journée. Une chanson qui continue de sonner énorme.

Maître des marionnettes

Le thème qui donne le titre à l’album est aussi sa piste emblématique. Un autre favori des fans“Maître des marionnettes ” parler de toxicomanie, spécifiquement à la cocaïne et à l’héroïne bien sûr Il peut être interprété de différentes manières.

Maître des marionnettes, je tire vos ficelles

Tordant votre esprit et brisant votre cerveau

Aveuglé par moi, tu ne vois rien

Appelle juste mon nom, car je t’entendrai crier

Maître

Ce marionnettiste dont nous parlons pourrait être autre chose, comme la manipulation des moyens et même de Dieu. La piste a un grand intermède qui donne un peu de calme à la situation et nous présente un magnifique seulement touché par James Hatfield (des rares occasions où il n’en joue qu’une). Immédiatement après, La chanson commence à revenir à l’agressivité, avec l’une des parties les plus chantées des paroles en concerts:

Master, Master

Où sont les rêves que je recherche?

Master, Master

Tu as promis seulement des mensonges

Rire, rire

Tout ce que j’entends ou vois, c’est le rire

Rire, rire

Riant de mes cris

Et tout explose à nouveau avec un extraordinaire solo de Kirk Hammett. Plus de huit minutes de grandeur, l’une des meilleures chansons de tout le catalogue Metallica.

La chose qui ne devrait pas être

Ce morceau est inspiré d’une courte histoire de H.P. Lovecraft, qui avait déjà mentionné plus tôt dans son épopée instrumentale L’appel de Ktulu.

L’histoire s’appelle «L’ombre sur Innsmouth» et le protagoniste de l’histoire fait face à des forces surnaturelles.

Peut-être la chanson la plus lourde de l’album, définitivement influencé par Sabbat noir et avec un son plus proche de Doom Metal, qui comprend l’un des riffs les plus sinistres de toute la discographie du groupe.

Bienvenue à la maison (Sanitarium)

La “ballade” de cet album. La lettre est basée sur le livre Un survol du nid du coucou de Ken Kensey (adapté au cinéma magistralement par Milos Forman) et essentiellement Nous écoutons les pensées d’un patient détenu injustement dans un asile d’aliénés.

Dors mon ami et tu verras

Ce rêve est ma réalité

Ils me gardent enfermé dans cette cage

Ne voient-ils pas pourquoi mon cerveau dit Rage

La piste n’est pas sans rappeler “Fondu au noir “, en particulier dans la structure qui commence lentement puis augmente en vitesse et en intensité.

Peur de vivre

Les autochtones deviennent agités maintenant

Mutinerie dans l’air

J’ai de la mort à faire

Le miroir regarde fixement en arrière

Tuez, c’est un mot si amical

Semble le seul moyen

Pour tendre la main à nouveau

Enfin, tout culmine avec un solo spectaculaire de Hammett, comme dans “Fondu au noir “. Mais cela ne les confond pas, Bienvenue chez vous C’est une excellente chanson à part entière avec certains des meilleurs riffs de Metallica et d’excellents arrangements de guitare. Une excellente façon de terminer avec la face A de ce disque.

Héros jetables

La face B commence par un autre des meilleurs morceaux de l’album. Une chanson complètement anti-guerre sur un jeune soldat sous le commandement de ses supérieurs.

Soldat garçon, en argile

Maintenant une coquille vide

Vingt et un, fils unique

Mais il nous a bien servis

Elevé pour tuer, pas pour s’en soucier

Faites comme nous disons

Terminé ici

Salutations, mort

Il est à vous

La piste est caractérisée par ses multiples changements de rythme, sans aucun doute l’une des meilleures performances dans des tambours de Lars Ulrich Vous êtes dans ce sujet. Et le refrain est également mémorable:

Retour à l’avant

Tu feras ce que je dis, quand je dis

Retour à l’avant

Tu mourras quand je dis, tu dois mourir

Retour à l’avant

Vous lâche

Toi serviteur

Vous aveugle

Le petit juste joué par Kirk Hammett à la fin de chaque verset, C’est une imitation de la musique dans les films de guerre qu’il a vue.

Messie lépreux

Es une forte critique de la télé-évangélisation qui a pris beaucoup de popularité dans les années quatre-vingt, et lui en tant que disciples de cette fausse doctrine Ils ont essentiellement fait tout ce qu’ils demandaient.

Temps pour la luxure, temps pour le mensonge

Il est temps d’embrasser votre vie au revoir

Envoyez-moi de l’argent, envoyez-moi vert

Le paradis que tu rencontreras

Faire une contribution

Et vous obtiendrez un meilleur siège

Bow to Leper Messiah

La chanson démarre lentement mais augmente en intensité dans la dernière partie de la chanson. Et si, Le titre de la chanson s’inspire d’une partie de la chanson de David Bowie ‘Ziggy Stardust’.

Orion

Deuxième de ses compositions instrumentales (les autres sont «L’appel de Ktulu »,« Vivre, c’est mourir » et le plus récent, “Suicide et rachat ») et peut-être le meilleur de tous, Orion C’est une piste épique divisée en plusieurs parties et dans laquelle Souligne les basses de Cliff Burton.

Des variations d’intensité et de rythme sont présentes dans les plus de huit minutes que dure ce thème, qu’ils interprètent rarement en direct. Par curiosité, Un échantillon de l’introduction d’Orion est utilisé sur la piste Song The Number Song de DJ Shadow.

https://youtu.be/-FKTMRoNplM

Damage Inc.

La conclusion de Maître des marionnettes Ce n’est rien de moins que spectaculaire. Une autre des pistes rapides de l’album, Il nous parle de violence inutile et cherche quelqu’un pour nous faire sortir même s’il ne nous a rien fait.

Le thème commence calmement, avec quelques guitares environnementales qui sont interrompues plus tard par un riff imposant qui se déclenche dans un morceau très puissant.

Claquant, ne baise pas avec le rasoir

Sortir? Tu sentiras notre enfer sur ton dos

Le sang suit le sang et nous nous assurons

La vie n’est pas pour toi et nous sommes le remède

L’honnêteté est ma seule excuse

Essayez de nous le voler, mais ça ne sert à rien

Action Steamroller écrasant tout

La victime est ton nom et tu tomberas

Une excellente façon de clore un chef-d’œuvre a inspiré toute une légion de disciples et de musiciens. Cet album est fréquemment apparu sur diverses listes de Les meilleurs albums de tous les temps de publications comme Rolling Stone, Kerrang!, Billboard et bien d’autres.

Pour beaucoup, c’est le meilleur album de Metallica et, après son départ, les choses n’étaient plus les mêmes. C’est l’album qui a fait de Metallica non seulement le groupe le plus important du Thrash metal sinon quoi Ce fut le début de succès de plus en plus importants pour devenir le plus grand groupe de metal au monde.

Et l’héritage se poursuit dans un album qui, trente ans après l’avoir vu, continue de sonner excellent. Un chef-d’œuvre intemporel qui continuera de nous surprendre pendant encore de nombreuses années.