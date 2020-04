Le major Lazer remixe les «lumières aveuglantes» du Weeknd: écouter

Le major Lazer a partagé un nouveau remix du single «Blinding Lights» du Weeknd After Hours. Il suit le remix de Chromatics sur la piste. Écoutez la nouvelle chanson ci-dessous.

The Weeknd a sorti «Blinding Lights» en novembre 2019. Il a ensuite interprété la chanson sur The Late Show With Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live !, et Saturday Night Live.

Le dernier album du major Lazer, Peace Is the Mission, est sorti en 2015. Le groupe dirigé par Diplo a récemment partagé «Rave de Favela» (avec MC Lan, Anitta et BEAM) et «Lay Your Head on Me» (avec Marcus Mumford) . Le major Lazer a également remixé récemment le «Dumebi» de Rema.

