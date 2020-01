Le marché britannique de la musique en streaming dépasse le milliard de dollars pour la première fois

Faisant écho à un rapport de la British Phonographic Industry (BPI), la Entertainment Retailers Association (ERA) dit que les ventes de streaming musical ont dépassé l’année dernière le milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) au Royaume-Uni pour la première fois.

L’organisation a également constaté que la diffusion de musique en continu a permis une augmentation de plus de 7% des ventes de musique dans le pays. Les ventes totales de musique au Royaume-Uni se sont élevées à 1,4 milliard de livres sterling (1,8 milliard de dollars).

Ces chiffres ne sont pas surprenants étant donné que BPI a rapporté que les consommateurs britanniques avaient diffusé 114 milliards de chansons en 2019.

Comme dans le rapport de BPI, l’ERA a constaté que le marché des supports physiques avait fortement chuté. Il a chuté de 17% à 318 millions de livres sterling (418 millions de dollars).

Ce qui était également similaire au rapport de BPI était l’augmentation des ventes de disques vinyles, malgré la chute globale des supports physiques. Les ventes de disques vinyle ont augmenté de 6,4% pour atteindre 97 millions de livres sterling (127 millions de dollars).

Mais la baisse des ventes physiques au Royaume-Uni a été plus que compensée par une augmentation spectaculaire des revenus de la musique en streaming.

Les ventes de musique en streaming dans le pays ont augmenté de 23%. Le chiffre de 1 milliard de livres sterling représente une multiplication par quatre des dépenses en seulement cinq ans. C’est aussi plus de 30 fois le montant dépensé en streaming de musique il y a dix ans.

Tout comme BPI a rapporté que la chanson de Lewis Capaldi “Someone You Loved” était la chanson la plus diffusée en Grande-Bretagne l’année dernière, l’ERA a constaté que son album Divinely Inspired to a Hellish Extent était l’album le plus vendu du pays. Il s’est vendu à un peu plus de 640 000 exemplaires, dont 60% provenant du streaming et d’autres sources numériques.

Enfin, l’ERA a constaté que les ventes de musique au Royaume-Uni ont augmenté au cours de la dernière décennie. Ils ont déclaré une augmentation de 19,1% de leurs ventes depuis 2010, alors que les ventes totales dans le pays étaient de 1,2 milliard de livres sterling (1,6 milliard de dollars aux taux de change actuels).

Kim Bayley, qui est le PDG de l’ERA, a publié la déclaration suivante conjointement avec le rapport:

«Alors que de plus en plus de personnes s’inscrivent aux services de streaming, il devient évidemment difficile de maintenir le même taux de croissance. Mais le fait est que les fans de musique britanniques ont dépensé 190 millions de livres sterling de plus en abonnement en 2019 que l’année précédente. »