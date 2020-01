Le mari de Sean Reinert commente le décès du batteur: «Je suis toujours dans un état d’incrédulité»

Sean ReinertLe mari de la journaliste a publié une déclaration sur le décès du batteur influent, déclarant que “la vie de SeanLes amis proches et la famille viennent d’être anéantis. “

Thomas Snyder a écrit: “Je suis brisée. Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, mon mari Sean est décédé hier soir. Certains d’entre vous dans le cercle restreint que j’ai pu joindre par téléphone hier soir et ce matin pour essayer de vous faire savoir ce qui s’est passé avant qu’il ne se propage sur les réseaux sociaux. Pour ceux que je n’ai pas pu joindre pour vous dire moi-même, je suis désolé.

“J’essaie toujours de rassembler les événements des dernières 24 heures. Après être rentré du travail hier soir, j’ai trouvé Sean ne répondant pas sur le sol, j’ai administré la RCR avec l’aide de l’opérateur du 911 et il a été emmené à l’hôpital local par ambulance. Il n’y a pas de cause de décès et une autopsie sera effectuée.

“Sean et je viens de terminer nos examens physiques annuels il y a environ 3 semaines et nous étions tous les deux en bonne santé. Sean n’a pas eu de problèmes de toxicomanie et je suis toujours dans un état d’incrédulité. Je ne peux pas commencer à comprendre comment ma vie et la vie de SeanLes amis proches et la famille viennent d’être anéantis.

“C’est à peu près tout ce que je voudrais partager à ce stade.

“C’est étrange de devoir même publier ce message sur une affaire aussi privée, mais je comprends Sean était une personnalité publique et bien-aimée par de nombreuses personnes dans le monde.

“Pour moi-même, Seans famille et amis proches Je vous prie de bien vouloir nous donner le temps de pleurer. Les fans qu’il adorait tant ont perdu une influence et un batteur phénoménal. Certains d’entre nous ont perdu notre mari, fils, frère, oncle et meilleur ami.

“Merci.”

Reinert était un membre fondateur du groupe de metal progressif pionnier CYNIQUE, avec guitariste / chanteur Paul Masvidalet il est resté dans le groupe jusqu’en septembre 2015.

En 1991, Reinert et Masvidal rejoint le légendaire groupe de Floride DÉCÈS pour enregistrer le “Humain” album. Après avoir tourné avec DÉCÈS, ils sont retournés à CYNIQUE.

Reinert joué ses derniers spectacles avec CYNIQUE en septembre 2015 au Japon.

Après sa sortie de CYNIQUE, Sean a été impliqué avec le groupe de rock progressif de Los Angeles DES ÊTRES PARFAITS.

Crédit photo: Toontrack



