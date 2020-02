Le Megaboletiza amoureux avec double passes pour Maroon 5, Billy Joel et Foreigner est arrivé!

Fatigué de voir comment le 14 février tout le monde reçoit des cadeaux sauf vous? Votre copain a-t-il eu du mal à vous jeter indirectement toute la semaine pour lui acheter un cadeau et vous n’avez même pas à rentrer du bureau? Est-ce qu’il reste un jour pour la quinzaine et vous vous sentez triste parce que vous ne pouviez pas acheter quelque chose de cette personne spéciale? Si vous avez répondu à plus d’une de ces questions par un «oui» et que vous avez également lu tout cela d’une voix commerciale, lisez la suite que nous sommes venus pour vous sauver la vie.

Nous savons que cette journée d’amour et d’amitié n’est pas toujours belle pour beaucoup et les raisons sont nombreuses. Cependant, chez Sopitas.com, nous pensons que le 14 février ne doit pas toujours être triste et à cause de cela, nous sommes devenus beaux avec une lance passé mégaboletiza où vous pouvez prendre des billets pour trois matchs qui approchent Non, ce n’est pas une blague!

C’est comme ca, Ce 14 février, nous vous donnons l’occasion de prendre votre petit ami, petite amie, ami, “Je ne sais pas ce que nous sommes mais il est cool”, votre maman, vos oncles, etc., pour voir Maroon 5, Le groupe d’Adam Levine qui reviendra dans la capitale mexicaine après plusieurs années d’absence, avec une tournée où ils ne feront pas que revoir leurs six albums studio, mais où ils pourraient aussi nous surprendre avec de nouvelles chansons, puisque depuis septembre En 2019, il y a une très forte rumeur concernant un prochain disque.

Et la chose ne s’arrête pas là, puisque les gagnants de cette dynamique prendront également des passes pour voir Foreigner (Oui, ceux qui chantent “Je veux savoir ce qu’est l’amour”) et le mythique Billy Joel, qui se produira au Foro Sol où des morceaux comme “Piano Man” et “Uptown Girl” sonneront sûrement. En bref, nous vous donnerons un forfait qui vous permettra non seulement de sortir des ennuis pendant ces dates, mais avec lequel vous pouvez également donner un coup de main pour enfin vous débarrasser de la pente de janvier qui a duré plusieurs mois de plus.

Et que faire ou comment est la vague?

Allez, maintenant où nous en venons. La dynamique ne sera pas simple, mais on ne va pas demander les perles de la vierge. Il vous suffit de mettre de la «truite» et de vérifier les étapes à suivre, car à la première erreur ils sont disqualifiés et sans possibilité de cataphixation. Quoi qu’il en soit, voici les étapes pour prendre votre paquet de billets et bien paraître avec cette personne spéciale, êtes-vous prêt?

1.- Tout d’abord, vous le savez déjà: Vous devez suivre @Sopitas et @SopitasFM dans tous leurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram).

2.- Via votre compte Twitter personnel, Partagez cette note accompagnée du hashtag #MegaBoletizaXSopitas. N’oubliez pas de mentionner @Soups et à @SopitasFM. Dans ce même tweet, dites-nous quel groupe vous voulez voir et pourquoi.

3.- Dans un autre tweet, téléchargez une photo avec la personne que vous souhaitez emmener à l’un des concerts mentionnés et expliquez pourquoi il est important pour vous de partager ce cadeau du 14 février avec elle. Vous devez également utiliser #MegaBoletizaXSopitas, ainsi que @Sopitas et @SopitasFM. Allez, vous voulez raconter votre histoire car nous choisirons la plus douce et romantique.

4.- Téléchargez un dernier tweet dans lequel vous nous dites comment vous avez rencontré votre partenaire actuel et depuis quand. Il ne doit pas être le plus original, mais le plus sincère et le plus authentique. De même, nous allons avec #MegaBoletizaXSopitas, ainsi que @Sopitas et @SopitasFM.

5.- Maintenant, répondez aux questions suivantes. (Ceux-ci ne sont pas téléchargés sur Twitter, nous expliquons en ce moment).

En quelle année Maroon 5 a-t-il joué dans le Super Bowl?

À quel autre groupe appartenait Ian McDonald?

En quelle année Billy Joel a-t-il été inclus au Rock and Roll Hall of Fame?

6.- Entrez les liens de vos deux tweets ICI MERO ainsi que les autres données qui vous sont demandées. Dans ce même e-mail, nous vous contacterons.

Et prêt! Ici, nous choisirons les plus romantiques et authentiques pour prendre leurs 6 billets –2 pour chaque concert–, et évidemment, qu’ils ont répondu correctement aux questions. Quelle affaire!

IMPORTANT:

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, Alors restez à l’écoute pour elle.

– Cette dynamique commence le 14 février à 17 h. et se termine le lundi 17 à 10 heures.

– Les Les gagnants seront informés le mardi 18 février dans la matinée.

– Il est important que vos comptes Twitter ne sont pas protégés (qui ne sont pas privés, alors), car il faut vérifier qu’ils ont bien suivi toutes les étapes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Bonne chance à tous!