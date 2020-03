Le message dans la vidéo de «I Perreo Alone» de Bad Bunny

Le reggaeton pourrait-il être féministe? Ou pourriez-vous inclure un message qui rejette la violence contre les femmes? Ce n’est pas la réponse immédiate et évidente. Le genre urbain, tel qu’il est connu à l’étranger (c’est-à-dire en dehors de l’Amérique latine), a toujours été caractérisé par Être macho et traiter les femmes comme des objets sexuels, quelque chose de dégradant.

Ensuite, Comment pourrait-il commencer à être moins violent et même inclusif? Il y a un moyen, mais cela ne cesse pas d’être déroutant, et la réponse pourrait être simple, bien qu’elle ne le soit pas. Les lettres elles-mêmes. Si elles ne voient plus les parties génitales féminines comme un produit de consommation, on pourrait peut-être parler d’une ouverture vers des discours non féministes, mais pas non plus machistes.

“Je chien seul” est la première tentative. Cette chanson fait partie de la tracklist YHLQSMDLG de Bad Bunny, leur dernier album studio sorti début mars. Cette chanson a été co-écrite par le Portoricain avec Génesis Ríos, mieux connu sous le nom de Nesi.

“I dog alone” se distingue en veillant à ce que les femmes décident quand et avec qui chien, et pour le moment, le protagoniste ne veut le faire avec personne. Dans les médias internationaux, ils disent que cette chanson est aussi la musique urbaine la plus inclusive pour la ligne “Les garçons et les filles veulent avec elle”. C’est une femme que tout le monde veut, mais qui décide d’être célibataire et de sortir avec quelqu’un quand elle veut.

La chanson a-t-elle quelque chose de féministe? Dans le sens le plus littéral du mot, oui. Le féminisme, en bref, concerne des femmes libres, capables de tout dire sur leur corps, leur société, leur économie, leur culture, leur langue, leur parole, tout ce qui se construit ou se construit autour d’elle.

“I Perreo Alone” est ce qui se rapproche le plus d’un effort du reggaetoneros pour chanter une femme indépendante, pas un corps à baiser. Mais ici une autre question se pose: Les femmes veulent-elles vraiment (sans parler du besoin) qu’elles chantent à leur sujet? Non Ces chansons devraient être chantées par des femmes, Mais c’est comme ça que ça commence: avec les personnages les plus importants de l’industrie, qui sont des hommes avec des voix qui sont entendues, peu importe la brièveté de leur message.

Maintenant bien. La chanson en elle-même n’a pas attiré autant d’attention que le clip, qui est sorti ce vendredi 27 mars. Il est en vedette Bad Bunny et ça commence avec la chanteuse déguisée en femme: cuir rouge, bottes moulantes et hautes à talons considérables. Puis la chanteuse sort avec d’énormes prothèses mammaires et des cheveux longs., dansant seul.

Une traînée comme celle-ci a été vue venir pendant longtemps par Bad Bunny. Ongles longs, peints, en amande. Des vêtements stylisés mettant l’accent sur les tendances de la mode pas toujours féminines, mais destinés à ce public. La vidéo de “Caro” est lui avec un alter ego féminin. Là, nous l’avons vu en premier.

Bad Bunny habillé en femme est ce qui provoque la plupart des conversations. Mais voici ce qui compte vraiment. Derrière le chanteur, il y a un message: PAS UN MOINS. Et de l’autre côté: LES FEMMES ENVOIENT. Et à la fin de la vidéo, la phrase: SI VOUS NE VOULEZ PAS DANSER AVEC VOUS, RESPECTEZ-VOUS, ELLE PERREA SEULE.

Le message est important. Peut-être un peu déroutant, voire contradictoire. Mais le message est révélé à un moment décisif pour les femmes latino-américaines, plongées dans une culture de soumission, de violence et de mort. Et nous parlons dans le passé parce que depuis quelques années, Les femmes latines ont transformé leur réalité en même temps qu’elles les tuent … D’où le brut “Pas un de moins” qui fait partie des marches, des discours et du chemin vers la liberté de vivre en tant que femme sans être tué pour le fait qu’ils le sont.

Et c’est aussi un moment déterminant où le reggaeton prend une importance particulière de différentes manières. Premier pour sa pertinence internationale en tant que genre le plus écouté dans le monde. J Balvin et Bad Bunny sont ceux que le monde connaît, qui chantent leurs paroles sans les comprendre. Mais ici, si nous le faisons, et On comprend que “I perreo alone” et sa vidéo, est la petite porte qui ouvre un monde plus complexe et plus féminin.

Comme un genre simplement macho, dominé par des hommes purs qui chantent pour sucer le cul d’une femme, et le manque de virilité du sujet (homme) qui ne le fait pas (pour quelque raison que ce soit), Cette chanson est distinguée et une attention particulière doit être accordée.

Et nous réitérons. Ce n’est pas la musique, ni le rythme, ni le style qui compte. C’est le message que les femmes décident, pas elles, dans quelque chose d’aussi simple que de danser, aussi vulgaire que soient les mouvements. Parce que si une femme décide de se mettre en levrette, ce n’est pas une invitation pour personne ou quoi que ce soit. Il s’agit d’une danse individuelle, et il est temps qu’il soit clair que les manifestations du corps sont les leurs, sont intimes et sont partagées avec le consentement de la personne, et non l’autorité culturelle (ou musicale) de quiconque.

Perreo ce n’est pas deux …

Les médias sociaux ont applaudi Bad Bunny. “Moins d’hommes avec une masculinité fragile et plus d’hommes comme le mauvais lapin”, écrivent-ils. Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un pas et qu’il manque beaucoup.

Et voici le test. Sur le même disque, YHLQSMDLG est «Safaera». En rythme, une chanson reggaeton classique avec la participation de Jowell & Randy et Ñengo Flow. Ce morceau est magnifique, vulgaire, macho … Comme le reggaeton a toujours été caractérisé depuis les années 90 quand il est arrivé à Porto Rico, où il n’est pas né mais a trouvé son essence de rue et, il est juste de dire, de désigner les femmes comme des objets. “Aujourd’hui tu es sorti pour moi. Je pensais que je venais dormir, non. Il était déjà prêt, prêt pour un pinceau. Je suce ma sucetteElle s’agenouille toute seule, hé. Comment osez-vous, maman, venir sans culotte? “

Voyons donc dans la chanson et la vidéo de Bad Bunny une première tentative de parler de la violence contre les femmes qui a été pratiquée depuis le reggaeton, et aussi un message pour la communauté LGBT qu’un homme, qui se croyait entièrement macho, trouve un halo d’ouverture lorsqu’il est travesti.