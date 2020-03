Le MIDEM 2020 officiellement annulé, une «édition numérique» est en préparation

L’événement annuel de l’industrie musicale Midem a été annulé en raison des craintes du coronavirus (COVID-19) et procédera à une édition numérique, qui est en cours de développement.

Les organisateurs du Midem ont annoncé les nouvelles malheureuses, bien que largement attendues, sur leur site Web. Le Midem devait avoir lieu à Cannes, en France, entre le 2 et le 5 juin, et l’annulation de cette année marque la première fois que l’événement est annulé depuis 1967, date de ses débuts. Le Midem 2021 devrait débuter le mardi 1er juin.

De plus, l’équipe de Midem est en train d’organiser l’édition numérique de Midem, qui proposera des retransmissions en direct, des présentations et des opportunités de discussion avec des conférenciers d’honneur. Les détails de Midem Digital, y compris une heure et une date, devraient être fournis dans un proche avenir.

Parlant de la décision de suspendre le Midem 2020, le directeur Alexandre Deniot a déclaré que les interdictions de voyager imposées par le gouvernement et les restrictions aux grands rassemblements, en coordination avec les «préoccupations des entreprises pour leur personnel», rendaient pratiquement impossible de continuer avec Midem comme prévu.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué environ 45 000 cas de COVID-19 en France, et au cours du week-end, le Premier ministre Édouard Philippe a prolongé le verrouillage du pays jusqu’au 15 avril. L’ordonnance de séjour à domicile a débuté le 17 mars et les forces du ministre de la Police, Christophe Castaner, ont infligé environ 250 000 amendes à des individus surpris en violation de la mesure d’urgence.

Plusieurs autres festivals et fonctions de l’industrie musicale sont passés au numérique en réponse à la pandémie de COVID-19. L’Ultra Music Festival s’est associé à SiriusXM et à des spectacles en direct plus tôt cette semaine, et Collision Conference, qui a attiré 30000 participants en 2019, a décidé de rembourser les détenteurs de billets et d’aller de l’avant avec une édition virtuelle cette année.

Au moment de la rédaction de cet article, près de 800 000 personnes avaient été testées positives pour COVID-19. Plus de 160 000 de ces cas proviennent des États-Unis, tandis que 300 000 des infections sont imputables à l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France.

Aux États-Unis, des responsables gouvernementaux et des professionnels de la santé ont récemment révélé qu’ils s’attendaient à ce que le virus atteigne son pic vers Pâques (12 avril).