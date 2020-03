Le ministère enregistre un nouvel album

Pionniers industriels du métal MINISTÈRE sont entrés dans le studio pour commencer à enregistrer le suivi de 2018 “AmeriKKKant” album.

Vendredi, le MINISTÈRE les médias sociaux ont été mis à jour avec une photo de mainman Al Jourgensen assis devant une console de studio tout en portant un masque à gaz. La photo était sous-titrée: “Jusqu’à nouvel ordre … nous serons mis en quarantaine en studio pour faire un nouveau disque.”

Jourgensen à l’origine flottait l’idée de faire un nouveau MINISTÈRE album dans une interview de novembre 2018 avec Conséquence du son. Il a déclaré à l’époque: “J’ai un studio dans ma maison qui est actuellement en construction pour le préparer pour l’année prochaine. Donc, quand je reviendrai, nous irons directement en production sur un nouveau MINISTÈRE enregistrer et simplement enregistrer pour, comme, les six prochains mois – très similaire à ce que nous avons fait pour [1988’s] “[The Land Of] Viol et miel ‘ – et juste enregistrer un tas. “

Sorti en mars 2018, “AmeriKKKa” a été produit par Jourgensen et a été enregistré à Caribou Studios à Burbank, Californie. Le morceau d’ouverture du LP, “Je connais des mots”, vu Jourgensen vise à Le président Donald Trump et en échantillonnant un de ses discours, en l’associant à des cordes à consonance dissonante, à des rayures de la platine et à des battements électroniques saccadés.

Interrogé par la scène de Cleveland s’il espérait secrètement Atout va gagner un deuxième mandat afin qu’il puisse continuer à faire des albums comme “AmeriKKKa”, Al a dit: “Mec, si je disais oui, cela me ferait autant de narcissique et de psychopathe que Donald Trump lui-même. Non! J’espère ne jamais rien faire de tel. J’espère que je ferai le record le plus merdique de tous les temps, et j’espère que nous reprendrons à la Chambre et au Sénat, et je pourrai filer dans mon enclave végétalienne et être heureux jusqu’à la fin de ma vie. “

Il a poursuivi: “Je n’ai pas besoin de faire un autre disque, mais je me sens obligé de faire des disques. Je n’avais pas de MINISTÈRE enregistrement prévu lorsque Atout a gagné. C’est comme un appel, en commençant par Reagan et Bush Senior. Ils me font juste chier. Je ne comprends pas pourquoi nous nous disputons sur des questions qui remontent aux années 1860. Nous sommes prêts pour une autre guerre civile. C’est le même ensemble de problèmes. Je ne peux pas croire que nous parlons toujours de Roe v. Wade comme si c’était un problème actuel. Je ne comprends pas pourquoi la société ne progresse pas. La technologie progresse bien sûr, mais pas la société. Cela me trouble et me fait flipper. C’est pourquoi je dois jeter mon chapeau sur le ring et au moins en dire quelque chose. “

L’année dernière, MINISTÈRE ancien recruté OUTIL membre Paul D’Amour comme son nouveau bassiste.

Un membre fondateur de OUTIL, D’Amour joué sur les albums classiques du groupe “Opiacé” et “Reflux” et enregistré quelques-unes des premières démos pour 1995 “Aenima” avant de partir en raison de différences personnelles et d’être remplacé par Justin Chancellor.



Jusqu’à nouvel ordre… nous serons mis en quarantaine en studio pour faire un nouveau disque. ?

Ministryband.com

#MinistryBand #WeAreMinistry #Ministry #AlJourgensen #InTheStudio #Quarantine #StayTuned

Publié par le ministère le vendredi 27 mars 2020

