Le moment magique derrière le Who’s Tommy

‘Pinball Wizard’ est l’un de ces morceaux de musique très spéciaux: une grande chanson rock, mais en même temps une chanson pop classique, et pourtant ce n’était pas un succès aussi important que nous nous en souvenons tous, telle est sa popularité aujourd’hui, cinq décennies après son enregistrement.

La chanson faisait bien sûr partie de Pete TownshendLe magnum opus de Tommy, que lui et le groupe avaient commencé à enregistrer en septembre 1968, mais ils avaient cessé de travailler pour tourner. Avec une grande partie de l’album en boîte, Pete en a joué une partie à son ami, le critique musical Nik Cohn, qui l’aimait, mais pensait qu’il ne valait que quatre étoiles, plutôt que cinq.

Pete, sachant que Cohn est un grand fan de flipper, a demandé: «Donc, s’il y avait du flipper, pourriez-vous lui donner une critique décente?» Il a répondu: «Bien sûr que je le ferais. Tout ce qui a du flipper est fantastique. “Et j’ai donc écrit” Pinball Wizard “, purement une arnaque.”

Écrit à la hâte, Pete n’était pas sûr de son mérite, disant: «Ça allait être un raté complet, mais j’ai continué. J’ai essayé la même guitare baroque simulée en commençant par «Je suis un garçon», puis un peu de guitare flamenco vigoureuse. J’étais juste en train de saisir des idées. J’ai assemblé une démo et je l’ai apportée au studio et tout le monde a adoré. »

Le 7 février 1969, The Who entra dans les Morgan Studios, dans la High Road, à Willesden, loin de l’enregistrement le plus prestigieux installé dans le centre de Londres, et se mit à “Pinball Wizard” avec Kit Lambert comme producteur.

Sorti au Royaume-Uni un mois plus tard, le vendredi 7 mars, sur Track Records, il est entré dans le classement britannique deux semaines plus tard, le 22 mars, avant de grimper au n ° 4 le 3 mai. Les Beatles “ Get Back ” était au n ° 1 et sa collègue artiste Apple Records Mary Hopkin au n ° 2 avec “ Goodbye ”, avec le grand Desmond Dekker et les As ” The Israelites ” au n ° 3. Tout cela malgré BBC Radio 1 DJ , Tony Blackburn qualifiant «Pinball Wizard» de «désagréable». Sorti aux États-Unis deux semaines après son apparition au Royaume-Uni, il a fait le Hot 100 début avril, atteignant finalement le 19e rang du Billboard le 24 mai.

Tommy a été terminé en mars et sorti en mai à la critique et aux acclamations des fans dans la même mesure, bien qu’il y ait eu de pauvres critiques égarés qui l’ont jugé «malade». Malgré un mauvais démarrage des ventes, la mystique croissante du double album a finalement poussé Tommy au n ° 2 en Grande-Bretagne et n ° 4 en Amérique.

Tommy a formé le noyau de The Who’s set au Woodstock Festival au milieu du week-end d’août 1969. Alors qu’ils jouaient leur section «opéra», Abbie Hoffman a tristement fait irruption sur scène juste après avoir terminé «Pinball Wizard». Il a saisi le microphone et a commencé à se plaindre de l’emprisonnement de John Sinclair, le chef du mouvement White Panther et le directeur du MC5. Townshend était furieux et a frappé Hoffman avec sa guitare tout en le traînant hors de la scène avec un chœur d’invectives. Malgré toutes ses controverses, ‘Pinball Wizard’ reste l’une des plus belles gloires de The Who.

Tommy peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.