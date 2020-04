Le Montana français dit qu’il n’a pas de boeuf avec un jeune voyou

Le Montana français n’est pas inquiet pour rien.

Après avoir fait des allers-retours avec Young Thug sur les réseaux sociaux à la suite de ses commentaires sur Kendrick Lamar, le rappeur «Unforgettable» continue. S’exprimant avec le “Joprah Show” de Fat Joe sur Instagram Live, Montana a déclaré qu’il “n’avait pas de boeuf” avec Thugger.

«Je veux que les gens sachent, tout ce que j’ai fait, c’est de me défendre dans toutes les situations», a expliqué Montana. “Le boeuf Jim Jones, c’était Max [B] du boeuf, mais c’est mon frère, donc son boeuf est mon boeuf. Et j’ai renforcé Jim avec la cause de Max pendant 15 ans, et je n’ai toujours pas écrasé le bœuf avec Jim jusqu’à ce que Max dise: “Tout va bien.” C’est donc le type de gars que je suis. “

Il prétend que les vrais problèmes de Thug avec lui n’avaient rien à voir avec Kendrick. “Tu ne vas pas venir me traiter d’idiot en sachant qu’il s’agit d’autre chose qui n’a rien à voir avec moi et Kendrick”, a-t-il ajouté. «C’était farfelu et je détestais que ça se passe comme ça puisque c’est le Ramadan, c’est mon deuxième jour de jeûne. Je veux faire la chose positive ici et éviter les ennuis car à la fin de la journée, moi, Thug et Kendrick sommes trois artistes différents. J’ai juste l’impression de vouloir que tout le monde fasse son truc. »

Il insiste sur le fait qu’il n’ya pas de mauvais sang. “Je n’ai pas de bœuf avec lui. Ce n’était pas du vrai boeuf. C’était une mauvaise communication à propos de quelque chose. “

Plus tôt cette semaine, French a déclaré au Complexe qu’il “pourrait éclipser” Kendrick dans une bataille parce qu’il avait “plus de coups sûrs” que le Compton MC. “Je pourrais les éclipser, non pas parce que je suis un meilleur rappeur ou quoi que ce soit, juste j’ai plus de succès”, a-t-il déclaré. “Kendrick Lamar a eu des albums, il a des chefs-d’œuvre, mais si vous deviez nous mettre sur une scène de festival, je l’aurais éclipsé parce que j’ai plus de tubes que Kendrick Lamar.”

Ses commentaires ont déclenché une réaction de Thug, qui a critiqué le Coke Boy sur Instagram. «Le cul stupide ne dit pas qu’il a eu plus de coups sûrs que Kendrick Lamar», a déclaré Thug, qui a également qualifié le français de «fou». Ils ont échangé des mots passionnés sur les réseaux sociaux. À un moment donné, Thug a menacé d’appeler Meek Mill et de divulguer une vidéo du français qui aurait été «assommé», tandis que le français a critiqué la mode et les finances de Thug.