Le Montana français poursuivi pour batterie sexuelle: rapport

Remarque: Cet article traite des allégations d’agression sexuelle.

Le Montana français a été poursuivi pour batterie sexuelle, rapporte The Blast. Une femme sous le pseudonyme Jane Doe a intenté une action en justice contre le rappeur, son employé Mansour Bennouna et son label Coke Boy Records.

Le procès de Jane Doe prétend qu’elle a été invitée par French Montana à son domicile après leur rencontre dans un studio d’enregistrement le 28 mars 2018. Le procès allègue qu’après 6 heures du matin, Jane Doe a été invitée à prendre une photo par French Montana et Bennouna. Elle a allégué dans le procès qu’elle avait perdu connaissance peu de temps après avoir pris le coup de feu, avait été frappée d’incapacité et se souvenait de «plusieurs hommes entrant et sortant de la chambre». Elle a affirmé qu’elle se souvenait du Montana français comme l’un de ces hommes.

Doe a allégué dans le procès qu’elle avait «repris connaissance» vers 13 h 30. avec Bennouna la «cuillère». Elle a dit qu’elle “avait ressenti une douleur dans le bassin, le bas du dos et le vagin”. Après avoir quitté le domicile de French Montana, elle aurait eu un kit de viol administré au centre médical Kaiser Permanente. L’enquête aurait révélé la présence de sperme. Elle a ensuite signalé le viol à la police, accusant French Montana de l’avoir agressée sexuellement.

Le procès accuse French Montana et Bennouna d’agression et de coups et blessures, de coups et blessures sexuels, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, d’embauche négligente, de supervision et de rétention, et de négligence. Jane Doe demande des dommages et intérêts pour «détresse émotionnelle extrême, anxiété, flash-back et dépression».

Pitchfork a contacté les représentants de French Montana.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’une agression sexuelle, nous vous encourageons à demander de l’aide:

Ligne d’assistance nationale RAINN sur les agressions sexuelles

http://www.rainn.org

1800656 ESPOIR (4673)

Ligne de texte de crise

http://www.facebook.com/crisistextline (support de chat)

SMS: texte “ICI” au 741-741

