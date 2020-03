Le Montreux Jazz Festival a sorti plus de 50 sets gratuitement; Johnny Cash, Nina Simone, Deep Purple et plus

Chaque mois de mars, le Montreux Jazz Festival en Suisse dévoile sa programmation toujours incroyable et électrique. Cependant, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, les organisateurs ont également été contraints de reporter la fête. Mais c’est juste là qu’ils ont tiré au sort de façon importante. Afin de ne pas laisser les fans les mains vides, le Montreux Jazz Festival vient de dénicher dans ses archives plus de 50 séries complètes d’actes tels que Johnny Cash, Deep Purple, Carlos Santana, James Brown, Nina Simone, Alanis Morissette, Marvin Gaye, The Raconteurs et bien d’autres encore …

“Pendant cette période sans précédent, les fans auront la possibilité de découvrir les performances emblématiques de certains de leurs artistes préférés depuis leur salon”, a indiqué un communiqué de presse via NME. “Y compris de rares concerts de “The Godfather of Soul”, James Brown, qui s’est produit au festival en 1981, et la légendaire Nina Simone en 1976. Les fans peuvent également profiter Performance live de Johnny Cash en 1994ainsi que le spectacle électrisant du groupe innovant hip hop RUN DMC en 2001 ″.

“Nous espérons qu’un peu de musique et de soul illumineront votre journée!” Comprennent-ils dans le communiqué. Et avec ces performances, plus celles de Ray Charles, Nile Rodgers & Chic et Phil Collins, ainsi que du Wu-Tang Clan et Simply Red, il n’y a aucun moyen de se sentir triste de nos jours.

En raison de circonstances exceptionnelles, nous avons décidé de reporter l’annonce de la programmation et nous communiquerons bientôt une nouvelle date. Pendant cette période, nous avons mis à disposition gratuitement plus de 50 concerts du Festival. https://t.co/d7dsCD2KF9 pic.twitter.com/XJWBzB2wNk

À présent, vous vous demandez sûrement comment accéder à ces bijoux pour voir Johnny Cash. La vérité est que c’est vraiment simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du Montreux Jazz Festival (ici), et de suivre les instructions qui s’y trouvent. Les concerts ne seront disponibles que pendant 30 jours, il n’y a donc pas de temps à perdre. De même, et pour le rendre encore plus facile, voici les étapes à suivre:

Allez sur stingray.com/FREEMJF1M

Entrez le code FREEMJF1M

Retrouvez tous les concerts du Montreux Jazz Festival ici: stingray.com/MJF