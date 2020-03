Le Montreux Jazz Festival met gratuitement à disposition des dizaines de concerts historiques

L’équipe derrière le Montreux Jazz Festival en Suisse met gratuitement à disposition des dizaines de spectacles de l’histoire du festival. Les offres comprennent des concerts de Nina Simone (1976), Lou Reed (2000), Johnny Cash (1994), Marvin Gaye (1980) et Wu-Tang Clan (2007). Apprenez-en plus ci-dessous et découvrez les concerts au Stingray Qello.

Le 2020 Montreux Jazz Festival est prévu du 3 au 18 juillet. Dans un communiqué, la direction du Festival a indiqué qu’elle “étudie de près l’évolution de la situation en concertation avec les autorités et les acteurs de l’organisation de l’événement” et que “l’équipe poursuit donc son travail, dans l’espoir et l’humilité, pour permettre cette Festival de l’année se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Lisez «13 performances en direct et films de concert à diffuser pendant l’auto-isolement» sur le terrain.

