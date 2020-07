Le Music Fund a de l’argent pour les musiciens qui ne peuvent pas faire de tournée

La pandémie de coronavirus (COVID-19) continuant de faire des ravages lors de tournées en direct, les artistes ont du mal à joindre les deux bouts. Mais cela suscite davantage d’innovations dans les zones non en tournée, avec des joueurs comme The Music Fund qui se concentrent sur les moyens de maximiser les revenus de redevances de streaming.

Les problèmes de santé découlant du nouveau coronavirus, en coordination avec les ordonnances de distanciation sociale et les interdictions de rassemblement imposées par le gouvernement, ont mis un terme à l’industrie des événements en direct. À leur tour, les artistes se passent de concerts – l’une de leurs principales sources de revenus. Pour compliquer encore les choses, les ventes de marchandises ont chuté et les revenus de licences de synchronisation sont devenus moins prévisibles à mesure que la production de supports visuels ralentit.

En conséquence, les mois qui séparent les paiements des artistes des services de streaming musical semblent plus longs que jamais.

Il y a clairement de l’argent dans le streaming. Mais le problème est qu’il n’y en a pas assez en ce moment, et les options pour obtenir des avances sur les redevances de streaming peuvent être problématiques. L’environnement de financement actuel, y compris les avances de redevances et les prêts de redevances typiques, est semé d’embûches et de dangers. Les avances sur redevances prennent beaucoup de temps à fermer et limitent souvent la liberté de création et les perspectives professionnelles de l’artiste. De même, le stress associé au processus de récupération des redevances peut être écrasant.

Ce problème est maintenant résolu par The Music Fund, dont le moteur de tarification de la musique permet aux musiciens de recevoir de l’argent comptant en fonction de leurs niveaux de streaming.

Pour faire face à un problème de marché douloureux, le Music Fund a conçu une solution de paiement en libre-service plus facilement accessible et axée sur les données, conçue pour mettre de l’argent dans les poches des artistes. La société vise à changer le paysage du financement des artistes pour le mieux, tout en résolvant les multiples maux de tête liés au financement associés au streaming. En conséquence, Digital Music News s’associe pour aider à étendre le concept à un groupe massif d’artistes qui pourraient bénéficier de la solution.

Après avoir évalué les mesures clés des profils Spotify for Artists et Apple Music for Artists d’un artiste, ainsi que ses déclarations de redevances, The Music Fund branche ces chiffres dans son moteur de tarification musicale, qui s’adapte à de nombreuses possibilités et représente une collection diversifiée de les facteurs. À l’heure actuelle, l’accent est mis sur les redevances principales, mais au fil du temps, les redevances de publication seront superposées dans le mix.

Les conditions et le modèle commercial du Music Fund sont décidément transparents et simples, et les artistes peuvent décider exactement quel pourcentage de leurs redevances ils veulent vendre pour une durée de 2 ans (de 1 à 99%)

En un mot, les artistes peuvent utiliser la plate-forme libre-service de l’entreprise pour recevoir de l’argent simplement en vendant un pour cent ou plus de leurs revenus de redevances principales (le pourcentage exact appartient à l’artiste). Les mandats durent généralement au moins deux ans, avec une grande latitude sur les pourcentages, les montants en espèces et d’autres variables.

« Cela semble être une excellente solution pour les artistes indépendants plutôt que de se retrouver dans un contrat de label pendant une longue période », a déclaré Aubrey Primer, directeur de Hovvdy.

Les paiements en libre-service TMF valent généralement entre 5 000 $ et 50 000 $, et la société recommande que les artistes qui demandent un financement aient au moins 100 000 auditeurs de services de streaming par mois. Les artistes qui possèdent entièrement leurs maîtres peuvent exécuter les conditions de l’accord qu’ils préfèrent, bien que le Music Fund se déclare également ouvert à travailler avec des artistes signés par le label (tant que l’artiste détient une partie de ses redevances).

TMF dit qu’ils soutiennent sa prévision de revenus à tel point que s’ils se trompent, l’artiste ne leur doit rien.

Pour être clair, ces fonds ne sont pas des avances ou des prêts; au lieu de cela, ce sont des paiements sans conditions que les artistes peuvent utiliser pour faire avancer leur carrière comme bon leur semble. Les bénéficiaires ne contractent aucune dette et n’assument aucune obligation, ce qui offre un énorme avantage concurrentiel. Que les artistes décident de financer un effort promotionnel massif, un nouveau record ou une tournée mondiale (post-coronavirus), l’argent est à eux – et à eux seuls – à utiliser.

Le processus de démarrage est assez simple. Les artistes saisissent leurs informations, attendent aussi peu qu’un jour et décident si le paiement proposé leur convient. Les musiciens indépendants et les actes signés sont encouragés à postuler.

Le Music Fund est un modèle axé sur les chiffres, qui vise à tenir compte de l’imprévisibilité inhérente à l’industrie de la musique. Fondamentalement, le Music Fund parie que ses rendements seront solides sur un grand nombre de paris. Donc, s’ils ne réalisent pas de profit sur une transaction particulière, l’artiste n’assume aucune responsabilité et n’est pas obligé de rembourser une partie du paiement initial fourni précédemment.

Dans la même veine, la protection Big Hit de TMF entre en jeu lorsque la plate-forme gagne au-delà d’un certain seuil sur son investissement initial, auquel moment l’artiste reçoit la moitié de toutes les redevances suivantes.

Bien que le Music Fund recommande que les candidats aient au moins 100 000 auditeurs par mois, ce n’est pas une règle ferme. TMF a fait des offres aux artistes dont les auditeurs mensuels sont aussi bas que 30 000, avec un revenu annuel de 5 000 $.

Bien que les artistes puissent recevoir des offres de redevances de The Music Fund en aussi peu qu’un jour, une fois de plus, les clients potentiels ont également la possibilité de tester la formule de calcul des paiements de la société via Playground.

Le service est toujours en version bêta, mais il permet aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser (approximativement) les offres de redevances pour certains des artistes les plus éminents d’aujourd’hui, y compris Billie Eilish et Post Malone, afin qu’ils développent une expérience de première main du fonctionnement de TMF.

Le nouveau modèle pourrait arriver juste à temps. À l’heure actuelle, le nouveau coronavirus a un impact plus important sur l’industrie de la musique que la crise financière de 2008. L’incertitude économique, conjuguée à l’annulation sans précédent de spectacles en direct et à plusieurs autres facteurs, signifie que la plupart des artistes d’aujourd’hui se débattent sous le poids de circonstances extraordinaires.

Dans ce contexte, The Music Fund espère que sa solution accessible à tous aidera un grand nombre de musiciens – et la communauté musicale dans son ensemble – à traverser la tempête, à grandir et à devenir plus forts dans le sillage de COVID-19. En effet, s’il y a de l’argent dans cette pandémie, c’est la possibilité que des solutions de revenus plus innovantes et durables comme celles-ci émergent.

« J’adore le fait que ce soit basé sur les données, car les statistiques ne peuvent pas être truquées », a déclaré Tom Carillo, le manager de Patternist. «Je la soutiens définitivement comme une nouvelle façon de financer les artistes.»