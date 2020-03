Le Music Venue Trust du Royaume-Uni demande un fonds de crise pour les salles de musique de base

Music Venue Trust, qui représente des salles de musique live indépendantes à travers le Royaume-Uni, appelle aujourd’hui (30) à la création du Grassroots Music Venue Crisis Fund, un fonds de combat d’un million de livres sterling destiné à protéger des centaines de salles britanniques.

L’organisme de bienfaisance, créé en 2014, se tourne vers l’industrie de la musique, le secteur culturel et les musiciens les plus performants du Royaume-Uni pour créer le fonds. Le MVT dit que, malgré l’action du gouvernement, plus de 550 de ces sites restent sous la menace immédiate d’une fermeture définitive.

100 000 concerts par an menacés

Au cours de la crise des coronavirus, 5 000 emplois dans le secteur britannique des sites indépendants sont menacés, et la fermeture de ces sites entraînerait la perte de 100 000 concerts par an, plus de 300 000 représentations de musiciens et plus d’un million de possibilités d’emploi temporaire pour les travailleurs de l’économie des concerts. Le MVT dit que de telles victimes seraient permanentes, car aucun lieu contraint de fermer ne rouvrirait.

Le GMVCF cherche à protéger les artistes de base, les travailleurs et les musiciens dont les moyens de subsistance dépendent du secteur. Son financement donnera au MVT la base financière nécessaire pour placer son service d’intervention d’urgence en situation de crise.

Un taux de réussite de 98%

En 2019, le service d’intervention d’urgence a empêché 91 fermetures de salles de spectacle indépendantes en l’espace de 12 mois. Au cours des trois prochains mois seulement, MVT a besoin des ressources et du soutien financier pour éviter plus de 550 fermetures potentielles.

Le service d’intervention d’urgence du Trust défendra chaque site menacé de fermeture définitive, au fur et à mesure de sa réalisation, en prenant les mesures nécessaires pour empêcher sa fermeture définitive. Le service a réussi dans 98% des cas de menace de fermeture.

Lutter contre chaque fermeture

Le million de livres sterling recherché par le MVT financera intégralement le service et permettra au Trust de répondre directement et dynamiquement à chaque fermeture menacée et d’apporter un soutien financier d’urgence si nécessaire. Depuis sa création, le Trust a assuré l’avenir à long terme de centres culturels menacés tels que Hull Adelphi, Exeter Cavern et le célèbre 100 Club de Londres.

“Nous n’accepterons pas que cette crise entraîne 500 fermetures. Ou 200. Ou même 100 », précise le MVT dans son annonce. “Avec votre aide, nous pouvons combattre chacun d’entre eux.”

Les détails sur la façon de faire un don au Grassroots Music Venue Crisis Fund sont disponibles ici.