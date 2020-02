Ce sont les Variations Enigma d’Elgar (ou Variations sur un thème original pour utiliser son titre original) qui ont propulsé Elgar vers une renommée internationale. Et c’est arrivé relativement tard dans la vie, quand le compositeur était au début de la quarantaine. Elgar a commencé à composer ses Variations Enigma le 21 octobre 1898, après une longue journée d’enseignement, et a terminé l’œuvre le 18 février 1899.

Pourquoi ‘Enigma’? Parce qu’Elgar était secret sur le thème de l’œuvre. Et le thème n’était pas un thème simple en soi. En l’écoutant, vous entendez des syncopes qui semblent presque suggérer que, pour citer le compositeur «dans l’ensemble, un autre thème plus large« va », mais n’est pas joué… donc, le thème principal n’apparaît jamais». Et plus encore, «L’énigme que je n’expliquerai pas – son« dicton noir »ne doit pas être deviné». Eh bien, rien de tel que de dire à votre public qu’il y a un secret, qu’il fait noir, qu’il n’est pas tout à fait clair et qu’il “doit rester secret”, pour qu’ils fassent exactement le contraire – essayez de résoudre le mystère. Comme dire à un vilain enfant de ne pas faire quelque chose. Ce qui se produit? Il a un autre essai sur cette chose interdite.

Variations énigmatiques: le mystère derrière le chef-d’œuvre d’Elgar

Et donc, au cours des 120 années qui se sont écoulées depuis l’écriture des Variations énigmatiques d’Elgar, toutes sortes de suggestions ont été faites quant au thème. MozartL’Orchestre symphonique de Prague, dont le mouvement lent oscille entre sol mineur et sol majeur (comme le thème d’Enigma lui-même) en est un; Elgar n’avait entendu que récemment une représentation à Leeds. Après la mort d’Elgar en 1934, il a été suggéré que la «contre-mélodie» possible (le «thème» qui «va, mais n’est pas joué») pourrait être Auld Lang Syne. S’agit-il d’une référence voilée à la fin du XIXe siècle, les travaux étant achevés en 1899? S’agissait-il de «vieilles connaissances», étant donné que les Variations Enigma sont un essai musical sur l’amitié? Il semble qu’Elgar lui-même n’était pas d’accord et qu’il a déclaré officiellement que “Auld Lang Syne ne le fera pas”.

La conjecture a donc continué: la version mineure de Twinkle, Twinkle Little Star; Dieu sauve la reine; L’hymne de Martin Luther, Ein Feste Burg; La douceur du foyer; Rule Britannia; le thème du mouvement lent de BeethovenLa Sonate ‘Pathétique’; Pop Goes The Weasel; et aussi récemment qu’en mai 2019, il a été annoncé que le mystère avait été résolu. Ed Newton-Rex, compositeur et ancien élève du Choir du King’s College de Cambridge, est convaincu qu’il s’agit du Stabat Mater de Pergolesi.

Et donc le thème a été inversé, inversé et découpé dans toutes sortes de formes, séparé, disséqué, remonté. Mais toujours pas de réponses définitives.

Il se peut que la réponse à l’énigme nous regarde en face. Après tout, n’est-ce pas Sherlock Holmes qui a dit que le meilleur endroit pour mettre quelque chose là où vous ne voulez pas que quelqu’un le voit est juste devant leurs yeux? Ou peut-être que l’indice, le thème n’est pas du tout musical. Dans son livre sur Elgar, Ian Parrott suggère que le thème a une source biblique. Il a également été suggéré que le thème soit le 66e sonnet de Shakespeare. En 2010, Charles et Matthew Santa ont proposé la théorie selon laquelle l’énigme était basée sur pi.

De quoi parlent les variations d’Enigma?

Les Variations Enigma sont des croquis d’amis. En fait, le travail était dédié «… à mes amis représentés à l’intérieur». Alors peut-être que le thème est simplement (ou profondément) celui de l’amitié. Quand Debussy a écrit ses Préludes, il leur a donné des titres après les avoir écrits. Quand Elgar a écrit ses Variations Enigma, chaque section était dirigée avec les initiales d’amis, avec la variation finale, n ° 14, appelée “E.D.U.” – Edu étant le surnom de sa femme Alice pour son mari. Et c’est à Alice elle-même que la première variation «C.A.E.» est dédiée.

Les variations d’Enigma d’Elgar définissent également, de manière musicale, les caractéristiques des amis. Donc, Hew David Steuart-Powell roulait à travers la ville sur son vélo, sonnant constamment la cloche – les violons pizzicato doublés par des bois représentent parfaitement la cloche. La variante 10 est Dorabella, qui est la belle-nièce de «Variation 4», pour ainsi dire (Billy Baker); elle a parlé avec un léger bégaiement et vous pouvez l’entendre dans la musique.

La variation 11, est intitulée «G.R.S» (organiste George Robertson Sinclair) mais la musique exubérante de cette variation est un portrait de Dan, le bouledogue de Sinclair, avec une pagaie furieuse en amont et une écorce satisfaite à l’atterrissage. Plus tard, nous obtenons une énigme dans l’énigme: ‘*** Romanza’ est le titre de la variante 13, et Elgar a expliqué que les astérisques représentaient le nom d’une dame (Lady Mary Lygon) qui, à l’époque, était sur une mer voyage avec son frère en Australie, qui deviendra gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud. Ici, Elgar cite magnifiquement MendelssohnL’ouverture de «Calm Sea and Prosperous Voyage» – et peut-être une phrase du Mendelssohn, entendue dans la clarinette, n’a jamais été jouée ni enregistrée avec autant d’émotion que dans l’enregistrement de Sir Charles Mackerras (un autre Australien) avec le Royal Philharmonic Orchestra.

«Nimrod» – variante 9

Mais au cœur des Variations Enigma d’Elgar, la Variation 9 pour être précis, se trouve l’un des passages les plus émouvants de toute la musique classique occidentale. C’est un portrait de son ami, A.E. Jaeger. Il ne s’appelle pas «A.E.J», comme on pourrait s’y attendre, mais plutôt «Nimrod». Jaeger a travaillé pour la maison d’édition de Novello et était un ami fidèle du compositeur, dans les bons moments et dans les moments difficiles. Elgar a mentionné que la variation était le portrait d’un long discours de soirée d’été, “quand mon ami a parlé avec éloquence sur les mouvements lents de Beethoven”. Mais pourquoi «Nimrod»? Parce que «Jaeger» était allemand, et en allemand «Jaeger» signifie «chasseur». Nimrod était le «puissant chasseur» mentionné dans la Bible (Genèse: 10).

Sans surprise, Elgar lui-même a utilisé «Nimrod» dans d’autres œuvres, notamment et de façon mémorable dans son oratorio largement sous-estimé et sous-performé The Music Makers (une autre œuvre autobiographique où le compositeur ramène des thèmes de plusieurs de ses compositions précédentes).

C’est peut-être la variation la plus proche du thème lui-même. Comme toute musique à caractère personnel, elle signifie des choses différentes pour différentes personnes, mais sa noblesse la rend parfaite pour une utilisation lors d’occasions solennelles. «Nimrod» a été régulièrement utilisé à Whitehall à Londres au National Service of Remembrance. Une version avec solo de soprano flottant sans paroles (et très ralentie) a été utilisée dans la bande originale du film dramatique britannique Elizabeth 1998 (qui a mis en colère le domaine d’Elgar à l’époque) et vous pouvez en entendre une adaptation à la fin de la Film Dunkerque 2017.

«Nimord» a été jouée le 6 septembre 1997 au service des funérailles de Diana, princesse de Galles. Son frère, le comte Spencer, a peut-être fait allusion à l’inclusion de «Nimrod» (et de ses associations de chasseurs dans l’œuvre originale), amèrement et de manière poignante, quand dans son discours à l’occasion il a dit: «C’est un point de rappeler celui de toutes les ironies à propos de Diane, peut-être la plus grande était celle-ci – une fille du nom de l’ancienne déesse de la chasse était, en fin de compte, la personne la plus chassée de l’ère moderne ».

Est-ce peut-être une coïncidence si Sheku Kanneh-Mason, qui s’est produite à l’occasion plus heureuse du mariage du deuxième enfant de la princesse Diana, Harry, avec Meghan Markle, a inclus “Nimrod” dans son enregistrement, Elgar, centrée sur le Concerto pour violoncelle d’Elgar? Cela en soi peut être une énigme, mais la musique elle-même est un témoignage durable de la musique d’Elgar, qu’elle résistera à toutes les bonnes transcriptions, surtout lorsqu’elle est aussi émouvante que Sheku sur son nouvel enregistrement.

Enregistrements recommandés

À juste titre, pratiquement tous les enregistrements de Sir Adrian Boult du chef-d’œuvre d’Elgar ont été loués. Boult connaissait le compositeur, après tout, et a défendu sa musique tout au long de sa vie. L’enregistrement RPO susmentionné de Mackerras est l’une des œuvres les plus chères. Mais peut-être que le joyau caché parmi les soixante enregistrements et plus qui ont été faits des variations d’Enigma d’Elgar est celui du Royal Philharmonic dirigé par Norman Del Mar. Il consacre le sentiment bien-aimé de “ nobilmente ” d’Elgar, mais il est noble sans jamais devenir sentimental, avec émotion. , et magnifiquement enregistré.

