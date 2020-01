Le mystérieux projet qui a réuni Damon Albarn, FKA Twigs et plus

Si quelque chose caractérise M. Damon Albarn, c’est qu’il ne se repose jamais, vraiment. Qu’il compose avec Blur, Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice et The Moon, le musicien ne cesse de nous surprendre et chaque année il essaie de nous donner de nouvelles chansons, et il semble que 2020 ne sera pas l’exception. Fin 2019, il a présenté au monde un nouveau projet appelé Plus la fontaine est proche, plus le flux est pur, mais maintenant il est impliqué dans un étrange album.

Un mystérieux album intitulé Slingbaum One a été mis en vente aujourd’hui, qui n’a que trois chansons, “Behoove”, “Strangers” et “Morphine”. La chose la plus intéressante à ce sujet est que dans chacun de ces rolas, des noms assez importants sont inclus dans le monde de la musique, tels que FKA Twigs, D’Angelo, Erykah Badu, Bilal, Nick Hakim, Oumou Sangare, Syd et bien sûr, cher Damon.

Il s’avère que c’est le premier album du musicien de jazz appelé Slingbaum, qu’il enregistre avec de nombreux musiciens talentueux depuis près de trois ans. Voici ce que l’artiste a écrit sur son compte Instagram: «Aujourd’hui, je présente humblement mon premier album. C’est le résultat d’années de travail partagé avec les personnes de la liste avec qui ce fut le plus grand plaisir de ma vie de travailler. »

En plus de toute cette énorme liste de musicazos, le disque charismatique apparaît également au générique Questlovebatteur de Les racines. Nous savons que cela semble spectaculaire mais (comme on dit là-bas), nous avons un bon et un mauvais: la bonne chose est que Damon a participé à la chanson “Morphine”, la mauvaise chose est que pour pouvoir écouter le résultat final il faudra absolument acheter le vinyle.

Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, parce que La page officielle de l’album mentionne qu’ils n’ont pas l’intention de le télécharger sur des plateformes numériques, car voici ce qu’ils en ont dit: “Nous vendons cet album en petites quantités pour la pré-vente et nous n’avons pas l’intention de vendre plus d’exemplaires ou de le mettre en format numérique.” Bien que oui, En plus du vinyle, une copie numérique viendra pour que vous puissiez l’écouter jusqu’à ce que vous soyez fatigué.

Le prix de cet album est de 40 dolarucos (environ 750 pesos mexicains) et vous pouvez précommander en cliquant simplement sur PAR ICI, mais nous vous recommandons de le faire immédiatement car il volera sûrement. Il ne fait aucun doute que Damon Albarn ne cessera de nous surprendre avec de la nouvelle musique et cet étrange «projet» en est un exemple..