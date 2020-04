Le National a publié une série de concerts d’archives hebdomadaires!

L’industrie de la musique est l’une des plus touchées par le coronavirus dans le monde. Nous savons qu’aujourd’hui, tous les artistes ont du mal à ne pas avoir la possibilité de partager leur musique en direct, ce qui est l’une des principales sources de revenus dont ils disposent. Cependant, les personnes qui travaillent derrière des visages familiers souffrent également des graves conséquences de la paralysie du monde. C’est juste pour ça, que Le National a lancé une nouvelle série hebdomadaire de concerts d’archives avec laquelle il a l’intention de collecter des fonds pour toute son équipe de tournée.

Il y a une semaine, The National a annoncé la relance du 10e anniversaire de High Violet. Là, ils ont partagé des images d’archives de leur concert de 2010 à Brooklyn. Mais maintenant, cela fait juste partie d’un événement communautaire hebdomadaire pour le groupe. Dans l’annonce qu’ils ont faite via Twitter, The National a déclaré qu’il lancerait du contenu à partir de “Nos coffres, décors classiques ou quelques images que l’on ne voit pas ou rarement pour passer du temps à la maison” tous les lundis à 16h00 à Mexico.

Toutes les vidéos de leurs sorties seront diffusées sur YouTube. Donc, si vous êtes un fan de paires de frères et sœurs et de Matt Berninger, activez vos notifications pour ne rien manquer.

“Notre équipe est la pierre angulaire de notre tournée et est devenue une famille au fil des nombreuses années que nous avons passées ensemble”, a écrit le groupe lors de la collecte de fonds. “Si vous aimez ces concerts et souhaitez continuer à soutenir, vous pouvez faire un don ici”. De plus, en tant que vrais bons amis, tous les produits de la vente de marchandises via le site Web du National et sa boutique exclusive Cherry Tree sont redirigés vers toute l’équipe du gang. Pour l’instant, vous pouvez gagner ici ce concert du lointain 2013 au Festival Hurracaine: