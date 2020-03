Le National célèbre 10 ans de «High Violet» avec un vinyle pour soutenir son personnel

Au milieu de la situation complexe que nous vivons en raison du coronavirus, la musique est la réponse à ces moments où l’actualité nous sature d’informations sur la pandémie. Nous avons vu comment divers musiciens de différents genres se sont réunis pour jouer et faire quelque chose pour toutes les personnes de la planète, cependant, ce que fait le National soutient également les personnes qui sont proches d’eux.

Il y a quelques jours, le chanteur du groupe, Matt Berninger a partagé une playlist avec certaines de ses recommandations à écouter en ces jours d’isolement social, mais maintenant ont décidé de célébrer le dixième anniversaire de High Violet, l’album qui les a fait passer d’un groupe culte pour jouer dans les festivals les plus importants qui existent et remplir des présentations à travers le monde avec une édition spéciale vinyle.

En plus d’écouter des chansons désormais classiques comme “Bloodbuzz Ohio”, “England” et “Vanderlyle Crybaby Geeks”, La nouvelle édition de cet album comprendra un package avec trois LP, qui contient des chansons inédites telles que “Wake Up Your Saints”, une version alternative de “Terrible Love”, le mélancolique “Walk Off” “ et beaucoup de bizarreries que nous aimons. Cette édition pour les vrais fans du groupe sera disponible le 19 juin et vous pouvez le précommander ICI.

Les ventes de cet album de The National sont très importantes pour le groupe, étant donné que les présentations qu’ils avaient prévues pour cette année ont dû être reportées, ils ont décidé que tous les gains qu’ils gagnent sur leur site Web à partir de produits et d’albums officiels seront entièrement destinés aux 12 membres de leur personnel, qui à cette époque ont dû cesser en raison de la contingence qui existe dans le monde.

Comme si cela ne suffisait pas, Le National a également annoncé que dans le cadre de la célébration High Violet, ils diffuseront sur YouTube le concert qu’ils ont donné le 10 mai 2009 à la Brooklyn Academy of Music de New York., juste une nuit avant que ce grand album entre dans nos vies. Si vous voulez que ce spectacle soit complet, vous pouvez Voir à partir de 15 h dans le centre du Mexique via la chaîne du groupe.