Le National, Soccer Mommy Fundraise pour l’équipage pendant la crise du coronavirus

Le National et Soccer Mommy ont annoncé des initiatives pour lever des fonds pour leur groupe et leur équipe maintenant que leurs tournées respectives ont été reportées en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus. Le National s’est engagé à consacrer tous les bénéfices de son inscription à la boutique en ligne et au fan club à subventionner la perte de salaire de ses douze membres d’équipage, tandis que Soccer Mommy dirigera tous les revenus des ventes de produits dérivés sur une série limitée de t-shirts et d’affiches de tournée vers son groupe et équipage.

“Notre équipe est la pierre angulaire de nos tournées et est devenue une famille grâce aux nombreuses années que nous avons travaillées ensemble”, a écrit le National dans un communiqué. “Alors que l’incertitude plane sur l’état de l’industrie des concerts en direct, nous dirigerons tous les bénéfices des ventes de produits dérivés via notre boutique en ligne, les nouvelles inscriptions au fan club Cherry Tree et les ventes du magasin réservé aux membres Cherry Tree pour soutenir nos membres d’équipage tout au long de cette crise. au mieux de nos capacités.

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) a conduit à d’innombrables spectacles, tournées et festivals annulés. Lisez «Comment le livestreaming comble le fossé entre les bandes et les fans pendant l’épidémie de coronavirus» sur le terrain.

