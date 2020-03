Le net ne leur a pas donné de chaleur? Voici les meilleurs barboteuses et costumes à EDC Mexico 2020

Le premier grand festival de l’année s’est déroulé en 2020. Les 28 et 29 février, ajoutés au premier jour de mars, des milliers de personnes se sont rassemblées lors d’une grande fête appelée EDC Mexico 2020.

L’attirail, les scénarios pleins de lumière et de vie, les têtes d’affiche de haut niveau et même le Tesorito chantant Tusa est ce qui est défini ici et en Chine comme un parti national. Rassemblant toutes sortes de genres qui s’intègrent dans un festival aussi énorme, les gens enfilent leurs meilleurs pyjamas pour passer 3 jours à faire la fête, de bonnes vibrations, beaucoup de musique, à entrer du bon pied au moment des festivals en 2020.

Observation de flamants roses dans le CDMX

Nous savons qu’EDC ne regarde pas seulement sur scène, mais c’est l’événement parfait pour prendre des photos que tout le monde enviera sur votre Instagram. Comme toujours, aller de l’avant, Les amis de GNP ont tiré au sort avec une activation qui n’a cessé d’avoir des gens à tout moment: une balançoire, une baignoire pleine de balles, des miroirs, des lumières, une aire de repos avec des flamants gonflables; Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir ailleurs, en dehors de la belle capitale.

Et même sans autant de production de fond, il est bien connu que les participants de la EDC Mexico Ils se peignent pour obtenir toute leur créativité et la reflètent dans leur tenue. Ici, nous vous montrons les plus originaux pour vous inspirer pour l’année prochaine:

Quel était ton préféré?