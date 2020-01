Le nouveau documentaire Beastie Boys sera disponible sur AppleTV +!

L’une des relations artistiques les plus fructueuses que nous ayons vues en musique est celle des Beastie Boys et du réalisateur Spike Jonze. Pendant près de six ans, les deux ont travaillé sur des clips vidéo tels que “100%”, “Time For Livin ‘”, “Sure Shot”, “Ricky’s Theme”, “Root Down” et bien sûr, la vidéo “Sabotage” mémorisée. La chimie entre eux était si forte qu’ils ont réussi à avoir une grande amitié.

C’est pourquoi pour honorer Adam Yauch ‘MCA’, décédé en 2012, Jonze a annoncé qu’il présenterait en avant-première un documentaire intitulé Beastie Boys Story, inspiré par l’amitié des membres depuis plus de 40 ans, ainsi que par l’histoire du groupe.. Mais aujourd’hui, il est devenu officiel que la première de ce projet aura lieu le 3 avril dans certaines salles de cinéma du monde entieret Le 24 avril sera disponible via AppleTV +, la plateforme de streaming du géant de Cupertino.

A propos de ce documentaire, les autres membres du groupe, Mike D et Adam “Ad-Rock” Horovitz ils ont dit que Jonze a été un vrai membre des Beastie Boys, même s’ils ne travaillaient pas ensemble: «Il y a des amis avec qui vous déjeunez tellement de fois au fil des ans, que l’on connaît parfaitement, et Spike est l’un de ces amis. Et même lorsque vous ne reconnaissez rien au menu, vous pouvez penser à quelque chose de bon pour toute la table. »

Spike Jonze a également remercié le groupe d’être avec lui à tout moment et de toujours faire confiance à ses idées: «Je dois beaucoup aux Beastie Boys. Une fois, ils m’ont sorti d’un navire en flammes et ils m’ont aidé à tricher à mon examen universitaire pour entrer dans l’État de Floride. C’était donc un réel privilège de pouvoir les rencontrer et les aider à raconter leur histoire. »

En plus de ce documentaire, tous deux prévoient également de lancer un livre du même nom le 17 mars avec des photos inédites et quelques histoires jamais racontées derrière l’énorme succès de l’un des groupes les plus importants des années 90. Si vous êtes fan des Beastie Boys ou juste de la musique, vous devez le voir.