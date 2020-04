Le nouveau film de Wes Anderson The French Dispatch retardé

Il y a une nouvelle date de sortie pour le prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch. Le film devait arriver le 24 juillet, mais sortira désormais en salles le 16 octobre. Le French Dispatch met en vedette Frances McDormand, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Adrien Brody, Timothée Chalamet, et plus encore. Revisitez la bande-annonce ci-dessous.

Les tournées, concerts et festivals ont été reportés ou annulés en masse en raison de COVID-19. En outre, de nombreux musiciens – dont HAIM, Lady Gaga et Kelly Lee Owens – ont retardé les albums en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Le film précédent de Wes Anderson était l’Ile aux chiens animée. Lisez l’article de Pitchfork «Comment Wes Anderson a perfectionné la bande originale de Music-Nerd».

