Le nouveau groupe de Paul Banks que vous aimerez sûrement

Ces dernières années, Interpol a été très occupé. Tout au long de 2018, Paul BanksDaniel Kessler et Sam Fogarino ont fait le tour du monde pour célébrer les quinze printemps et danser la valse avec Turn On The Bright Lights, plus tard et à Mexico a annoncé la sortie de leur sixième album intitulé Marauder. Ensuite, ils nous surprendraient avec l’EP A Fine Mess et reviendraient clôturer en beauté la dixième édition de la Capital Crown.

Après tout ce programme chargé, il semble qu’Interpol fera une pause dans les scènes, donnant à chaque membre une chance de découvrir de nouveaux sons et surtout de travailler avec d’autres personnes. Et maintenant On se rend compte que ce cher Paul Banks n’a pas perdu de temps pendant ce temps car maintenant il nous surprend en annonçant un nouveau projet qui excite certainement et beaucoup.

On sait que Paul aime explorer et faire des choses qui sortent de sa zone de confort. En 2009 et sous le pseudonyme de Julian Plenti Il sort son premier album solo, trois ans plus tard il sortira la suite. Mais au-delà de travailler seul, il nous a laissé son œil carré avec des sons que nous ne pensions pas avoir entendus parler de lui comme quand il a sorti une mixtape de rap et ensuite il réaliserait son rêve en unissant ses forces à RZA du Wu-Tang Clan pour armer le groupe Banks et Steelz, et Maintenant, il nous présente – de nulle part – un nouveau projet appelé simplement et simplement, Muzz.

Pendant quelques jours, un compte Instagram officiel portant ce nom est sorti, affichant des images mystérieuses, mais aujourd’hui, il a sorti une chanson intitulée “Bad Feelings»Et laissez-nous vous dire que c’est une vraie merveille. Cette chanson Paul Banks l’a enregistré avec le batteur des Walkmen et des Fleet Foxes Matt Barrick, à côté de Josh Kaufman (Bonny Light Horseman, Day of the Dead), qui a travaillé sur le projet solo de Matt Berninger de The National.

S’éloignant complètement de cette ambiance sombre et familière des rolas d’Interpol, pourQue pouvons-nous entendre d’un Paul beaucoup plus intime?. C’est une ballade rock où à peine une guitare timide pleine de réverbération accompagne Banks pendant qu’il chante la mélancolie. Peu à peu, d’autres éléments sont incorporés, tels que une sorte d’orgue électrique, des synthétiseurs très spécifiques et même une chorale féminine. Le guitariste et chanteur nous donne une interprétation folle que nous sommes sûrs que vous allez adorer.

On ne sait pas encore si Banks, Barrick et Kaufman sont les seuls membres du groupe ou s’ils obtiendront un nouveau matériel, Vous devez être au courant de toute annonce. Mais tant que cela se produit, mettez vos écouteurs et Illuminez votre journée en écoutant une toute nouvelle chanson de Paul Banks et sous son nouveau groupe Muzz ci-dessous: