Le nouveau groupe Muzz de Paul Banks partage une vidéo pour une nouvelle chanson: regarder

Muzz – le nouveau projet musical de Paul Banks d’Interpol, Matt Barrick des Walkmen, et Bonny Light Horseman et Josh Kaufman du Jour des Morts – ont partagé une toute nouvelle chanson. Il s’appelle «Broken Tambourine» et il marque le premier single du trio sur Matador. Regardez la vidéo ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, Muzz a sorti son premier morceau “Bad Feeling” sur la page SoundCloud du groupe. Selon un communiqué de presse, Muzz enregistre ensemble depuis 2015.

La dernière version d’Interpol était le EP A Fine Mess de 2019. En 2018, le groupe a partagé son dernier album studio Marauder. Le dernier projet de Banks en tant qu’artiste solo était Everybody on My Dick Like They Supposed Be.

