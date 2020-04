Le nouveau PlayOn Fest fera de nouveau revivre des concerts épiques de Coldplay, Slipknot, Green Day et d’autres groupes

Il y a quelques jours, le monde de la musique a connu le plus grand concert diffusé en direct de l’histoire. One World: Together at Home a duré huit heures et a présenté de grands artistes comme Lady Gaga, The Rolling Stones et la star Paul McCartney jouant de chez eux. Il est maintenant temps d’introduire un nouveau concept de concert en ligne. Celui qui ne présentera pas nos artistes préférés en direct depuis leur domicile, mais qui nous emmènera à l’étage où ils conquièrent le monde: PlayOn Fest.

Rejoignez-nous du 24 au 26 avril pour un festival virtuel unique avec des performances d’artistes superstars se produisant sur des scènes de classe mondiale! PlayOn Fest mettra en vedette une gamme de plus de 65 artistes et auteurs-compositeurs de renom. Tous les revenus générés par cet événement bénéficieront directement à @WHO. pic.twitter.com/A4r6ipzy0i – Warner Music Group (@warnermusic) 21 avril 2020

PlayOn Fest est un festival qui fera revivre les performances les plus épiques de nos artistes préférés. “Dans le cadre d’un événement de diffusion en direct spectaculaire de trois jours, PlayOn Fest promet d’apporter de l’énergie et des valeurs de production élevées à des scènes de classe mondiale (y compris Coachella, Lollapalooza, Apollo Theatre, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Rock In Rio et plus) pour les fans de musique avides d’expériences communes en direct. »

PlayOn Fest apporte une programmation assez lourde. Une pour laquelle sans réfléchir à deux fois vous passez la quinzaine actuelle et deux ou trois pour arriver. Là, vous venez de lire des noms comme Coldplay, Slipknot, Anderson .Paak, Charli XCX, Death Cab for Cutie, Weezer, Green Day, Kaleo, The Flaming Lips, Panic! À la discothèque, Korn, Paramore, Twenty One Pilots et beaucoup plus. Découvrez la bombe du festival ci-dessous. Ce bijou aura lieu du 24 au 26 avril sur votre chaîne YouTube.

Pour ce concert spectaculaire, les maisons de disques de Warner Music Group ont ouvert leurs coffres secrets afin que de chez nous, nous puissions profiter de tous ces concerts de luxe. Comme beaucoup d’autres du genre, le PlayOn Fest n’est pas seulement conçu pour avoir un après-midi exquis plein de bonne musique pour détendre l’esprit. Il a également un objectif altruiste de soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’Organisation mondiale de la santé. (OMS), propulsé par la Fondation des Nations Unies.