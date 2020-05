Le nouveau projet de Drake ‘Dark Lane Demo Tapes’ sort ce soir

Drake prévoit une grande surprise.

Le 6 God aurait abandonné ce soir un nouveau projet appelé Dark Lane Demo Tapes. Jeudi, les fans ont remarqué que plusieurs nouveaux morceaux ont commencé à apparaître sur la plate-forme musicale ID Shazam, avec des titres tels que «From Florida With Love», «Landed» et «Time Flies».

Le projet serait composé de 13 titres, dont des collaborations avec Future and Young Thug («D4L»), Chris Brown («Not You Too»), et sa collaboration tant attendue avec Playboi Carti («Pain 1993»). Son hit en tête du classement “Toosie Slide” et le “Chicago Freestyle” et “When to Say When” précédemment publiés figurent également sur la liste des pistes compilée par les fans.

Drake a prévisualisé ses collaborations avec Playboi Carti et Fivio Foreign lors d’Instagram Live OVO Mark plus tôt ce mois-ci, tandis que “Desires” avec Future a été divulgué par Drake lui-même en janvier.

Il semble que le projet soit une mixtape pour retenir les fans jusqu’à ce qu’il abandonne le suivi officiel du Scorpion de 2018. “L’album est sur le point de se terminer”, a-t-il déclaré lors du livestream d’OVO Mark.

Drake n’a pas encore commenté le projet rumeur, mais tous les signes indiquent une nouvelle musique.

RUMOUR: Selon Shazam Drake pourrait sortir une nouvelle chanson avec Chris Brown ce soir. La rumeur veut également que Drake publie une mixtape / album surprise. pic.twitter.com/ydXKoS0Ifh – Chris Brown News🎈 (fan) (@ChartsBreezy) 30 avril 2020

MISE À JOUR: Drake a confirmé que les bandes de démonstration de Dark Lane sortiront ce soir avec des collaborations avec Young Thug, Chris Brown, Future, Playboi Carti et Fivio Foreign. Il a également révélé la pochette et la tracklist.

“Mes frères @oliverelkhatib @ovonoel ont rassemblé beaucoup de chansons que les gens demandent (quelques fuites et quelques joints de SoundCloud et de nouvelles vibrations)”, écrit-il. “DARK LANE DEMO TAPES partout à minuit.”

Il a également annoncé que son sixième album studio arriverait cet été. “Aussi mon 6e STUDIO ALBUM DROPPING SUMMER 2020 !!! Chanceux numéro 6, bientôt avant », a-t-il ajouté.