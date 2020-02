Le nouveau single de Grimes sonne un peu comme Oasis

A la veille de la sortie de son très attendu album de Miss Anthropocène, Grimes vient de partager un nouveau single Cela fera partie de ce nouveau projet. Alors que son petit ami milliardaire Elon Musk est devenu créatif et s’est tourné vers EDM, “Delete Forever” voit Grimes trouver son inspiration dans Oasis et Lil Pep.

L’histoire de la création de cette ambiance qui nous ramène dans une oasis des premières années est jolie. Selon l’artiste électropop, la chanson parle de l’épidémie d’opioïdes et a été écrite en 2017 le rappeur emo nocturne Lil Peep est mort d’une overdose accidentelle de drogue. Écoutez:

Parlant à Zane Lowe d’Apple Music, Grimes a déclaré qu’il visait un Patsy Cline ou un son country, mais que “Supprimer pour toujours” est terminé “Avoir ce genre d’environnement tipo Wonderwall ou quelque chose comme ça”. Il a ajouté: «Je pense qu’il y a une raison pour laquelle cette chanson est si populaire. Comme ça, cette chanson est géniale. “.

Tous les fans de Grimes devraient savoir que Miss Anthropocene sera lancée le 21 février. Au cours des mois précédant le projet, Grimes a partagé des rôles tels que “Mon nom est sombre” et “Violence”. Les deux sont extrêmement différents de «Delete Forever», se rapprochant d’une ambiance électronique pop avec beaucoup d’impact. Ils utilisent des synthétiseurs pour créer des environnements changeants et des progressions et des rythmes qui donnent le rythme. Il est étrange de voir qu’il poursuit maintenant le son country dans ce nouveau single.

Dans d’autres nouvelles, Grimes dont le vrai nom est Claire Boucher a annoncé le mois dernier qu’elle était enceinte de son premier enfant. L’artiste a pris son Instagram le 8 janvier pour publier une photo d’elle avec un bébé dans le ventre. Maintenant, la productrice et réalisatrice est également confrontée aux défis d’une grossesse et demande à ses fans comment ils ont géré sa première grossesse. “Wow, je commence à me sentir mal haha ​​… Comment gérez-vous le travail et avez-vous un bébé? Je suis désolé de ne plus avoir fait la promotion de mon album correctement ou sur les réseaux sociaux. Tout cela a été un peu difficile », a-t-il écrit dans un article.