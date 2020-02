Le nouveau thème d’obligations de Billie Eilish «No Time To Die» sort demain

Avant la sortie officielle de la chanson demain, Billie Eilish a partagé un extrait de sa nouvelle chanson thème de James Bond «No Time To Die», pour le prochain film du même nom.

À 18 ans, Eilish est officiellement le plus jeune artiste à écrire (et enregistrer) une chanson thème pour la franchise Bond. Mercredi, les réseaux sociaux d’Eilish ont révélé que son thème «No Time to Die» sortira le jeudi 13 février à 16 h 00 HNP. En plus de confirmer la date, la chanteuse a partagé un bref aperçu de la musique instrumentale avec le logo No Time to Die.

La participation d’Eilish au film a été annoncée le mois dernier et elle a partagé plus de détails dimanche dernier lors d’une interview sur le tapis rouge aux Oscars. “Je suppose que c’est une ballade”, a déclaré Eilish à Access Hollywood, avant de poursuivre la reprise de “Yesterday” des Beatles. pendant le segment In-Memoriam du spectacle.

La chanson thème du film 25th @ 007, écrite et interprétée par Billie, est intitulée «No Time To Die» et sera diffusée dans le monde entier demain à 16 h, heure du Pacifique. #NoTimeToDie pic.twitter.com/5QU9a3FPM0

– billie eilish (@billieeilish) 12 février 2020

Avec la chanson originale d’Eilish, le battage médiatique autour de ce dernier opus de Bond est particulièrement élevé, étant donné que c’est la sortie finale de Daniel Craig en tant que titre 007. Il y a aussi beaucoup de buzz autour de l’implication de Phoebe Waller-Bridge. Le créateur de Fleabag a été amené à co-écrire le script, ce qui en fait la seule femme à avoir été créditée sur un script de film Bond.

“On a beaucoup parlé de savoir si oui ou non [the Bond franchise] est pertinent maintenant en raison de qui il est et de la façon dont il traite les femmes », a déclaré Waller-Bridge à Deadline dans une interview précédente. “Je pense que c’est des conneries. Je pense qu’il est absolument pertinent maintenant. Il ne fait que grandir. Il doit juste évoluer, et l’important est que le film traite correctement les femmes. Il n’est pas obligé. Il doit être fidèle à ce personnage. “

“Quand j’ai vu son Bond pour la première fois, il y avait une ironie à sa performance que j’aimais vraiment”, a ajouté Waller-Bridge. «Donc, j’étais vraiment enthousiaste à l’idée d’écrire un dialogue pour lui. Je veux dire, le script était là. C’est déjà là. Je pense qu’il est injuste de dire que j’écris le script. “

Le casting de No Time to Die comprend également Ana de Armas, qui a partagé la vedette avec Craig dans Knives Out, Lashana Lynch, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Winshaw, Jeffrey Wright, Rami Malek et Ralph Fiennes.

Pendant ce temps, l’auteur-compositeur-interprète de 18 ans a récemment atterri sur la couverture de mars du magazine Vogue, avec trois couvertures uniques de trois photographes différents.

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.