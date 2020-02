Le nouvel album AC / DC pourrait avoir les derniers riffs de Malcolm Young

AC / DC est l’un de ces groupes légendaires que tous les fans de guitare adorent, mais ces dernières années, l’avenir du groupe est resté quelque peu incertain. Tout a commencé lorsque le chanteur Brian Johnson a cessé de jouer en direct pour des raisons risquées de perdre son sens de l’audition, puis le bassiste Cliff Williams a annoncé son départ du groupe, mais la goutte qui a renversé le verre est ce qui s’est passé en 2017 lorsque l’ancien membre et fondateur du groupe, Malcolm Young est décédé à 64 ans.

A partir de l’année et grâce à un journaliste, la rumeur a commencé à sonner que les autres membres du groupe travaillaient sur le studio, enregistrant son prochain disque. Depuis lors, nous n’avons plus eu de nouvelles sur la musique AC / DC non publiée, mais apparemment, les rumeurs sont vraies, car Le chanteur de Twisted Sister a déclaré que les idoles du hard rock sortiront un nouvel album et qu’il aura même les derniers enregistrements de Malcolm en vie.

Il se trouve que dans une récente interview que le journaliste rock, Eddie Trunk, il l’a fait sur son émission de radio pour Dee Snider – qui avait déjà dit que Brian et le batteur Phil Rudd étaient revenus dans le groupe -, Le chanteur a mentionné qu’il est allé faire la gueule de bois avec Johnson et lui a dit que parmi les milliers de plans qui ont le plus important se trouve un nouvel album et partir en tournée:

»(Brian) Il m’a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses que je ne veux pas dire. Mais nous savons par les photos, et Brian l’a confirmé, qu’ils étaient en studio, ils enregistraient. L’original – je ne dis pas les types «originaux», car beaucoup d’entre eux ont disparu, mais je dis que l’alignement «classique» est de retour et il y a quelques surprises, dont je ne peux pas parler, concernant Malcolm Young qui m’a quitté la bouche ouverte Je dirai qu’il sera présent. C’est donc AC / DC comme nous les connaissons et les aimons. »

Une réunion de groupe a commencé à être spéculée depuis 2018, lorsque des photos d’Angus, Brian, Stevie et Phil ont été divulguées aux Warehouse Studios de Vancouver, J’étudie où les albums Stiff Upper Lip, Black Ice et Rock Or Bust ont été enregistrés, mais après ces images, nous n’avons plus de nouvelles. Nous ne pouvons qu’attendre qu’AC / DC fasse l’annonce officielle et nous fasse basculer comme ils le font depuis les années 70.