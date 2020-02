Le nouvel album d’Ac / Dc contiendra les «surprises» de Malcolm Young

Dee Snider dit ça AC DCLe prochain album de “comprendra quelques surprises” liées au guitariste rythmique tardif Malcolm Young qui va épater les fans inconditionnels du groupe.

le Sœur tordue chanteur discuté AC DCles plans du nouveau disque lors d’une apparition jeudi dernier (20 février) le SiriusXMc’est “Nation du Tronc” montrer pour promouvoir un Change.org pétition pour que le légendaire groupe de hard rock australien se produise à l’année prochaine super Bowl.

Snider a dit: “J’ai dîné avec[[AC DC chanteur] Brian [[Johnson]récemment, et nous avons parlé [the band’s return to activity]. Il m’a dit beaucoup de choses, et beaucoup de choses que je ne veux pas dire. Mais nous savons par les photos, et Brian confirmé, ils sont en studio, ils enregistrent. L’original – je ne dis pas les gars «originaux», parce que beaucoup d’entre eux sont partis, mais je dis que la gamme «classique» est de retour et il y a des surprises, dont je ne peux pas parler, concernant Malcolm Young qui avait juste ma mâchoire sur le sol. Je dirai qu’il sera présent. Alors ceci est AC DC comme nous les connaissons et les aimons. “

En décembre dernier, Snider a confirmé que Johnson faisait “bien”, quatre ans après la AC DC Le chanteur a été contraint de quitter le groupe à la mi-tournée en raison d’un niveau dangereux de perte auditive. Il a finalement été remplacé sur la route par GUNS N ‘ROSES chanteur Axl Rose.

Snider répondait à Twitter questions concernant son commentaire précédent que les membres survivants de AC DC travaillaient sur un nouvel album studio qui serait dédié à Malcolm Young.

SniderLes derniers commentaires semblent corroborer un rapport de septembre 2018 de CONFITURE! magazine, qui a cité une “source fiable à l’intérieur du AC DC “indiquant que le groupe enregistrait un nouveau LP qui utilisera des pistes de guitare inédites de Malcolm Young sur toutes les chansons.

Le site Web du magazine rapportait à l’époque: «Cinq ans avant le (2008) ‘Glace noir’ LP, AC DC15e sortie en studio, Angus et Malcolm Young . . . littéralement écrit des centaines de chansons, beaucoup ont été enregistrées et ont été cachées jusqu’à présent. Angus a décidé de sélectionner [sic] les meilleures pistes de ces enregistrements qui Malcolm joué et est maintenant de retour en studio d’enregistrement et de les mélanger avec d’autres camarades de groupe Phil Rudd [drums], Cliff Williams [bass] et oui, Brian Johnson au chant. “

Il y a un an et demi, Johnson et Rudd, avec des guitaristes Jeune veau et Stevie Young, ont été photographiés à l’extérieur de Vancouver Studios d’entrepôt. Sur la base des images, l’hypothèse était que AC DC était en train de faire – ou du moins de planifier – un autre album, avec Rudd et Johnson tous les deux de retour dans la programmation.

Depuis AC DC a terminé le cycle de tournée pour son album de 2014 “Rock Or Bust” il y a trois ans et demi – une randonnée mouvementée qui a résisté à la retraite forcée et à la mort éventuelle du co-fondateur Malcolm Young, plus les départs de Johnson, Rudd et Williams – les fans se sont demandé si l’unique membre fondateur restant Jeune veau garderait le groupe en marche ou déciderait qu’il était temps pour AC DC pour l’emballer.

En février 2019, une photo a fait surface sur les réseaux sociaux suggérant que Williams est également revenu à AC DC et apparaîtra sur l’album de retour rumeur qui devrait sortir dans les prochains mois.

