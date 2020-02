Le nouvel album de Deftones est enregistré et sortira cette année!

Ce n’est qu’une question de temps! Deftones, les pionniers du nu metal avec Korn, sont plus proches que jamais de sortir leur neuvième album studio. Dans une nouvelle série de commentaires, le batteur Abe Cunningham a mis en lumière l’état de l’album. Pour ce qu’il nous dit, le disque est complètement enregistré et est en phase de mixage. Le meilleur: ils promettent que cette 2020 sortira.

Comme si cela ne suffisait pas pour s’exciter, Dans une nouvelle publication Instagram datée du 25 mai de l’année dernière, vous pouvez voir sur une photo que le leader et chanteur de Deftones Chino Moreno est en studio avec son ancien producteur Terry Date. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que cela signifie, le producteur a précédemment travaillé sur le deuxième LP de Deftones Around the Fur de 1997, ainsi que sur sa suite White Pony de 2000. Deux des coups de cœur de sa discographie. Date a également produit du matériel pour des artistes tels que Bring Me The Horizon, Slayer, Slipknot et Limp Bizkit pour n’en nommer que quelques-uns.

Toutes ces nouvelles informations ont été fournies aux médias australiens Mixdown, dans lesquels Cunningham a également parlé de la façon dont le groupe a abordé le processus d’enregistrement. “Nous avons fait les choses un peu différemment cette fois”expliqua-t-il. «Nous étirons tout au cours de quelques années, au lieu d’exploser à la fois. Le processus a été mélangé avec une interruption d’environ un an, ce que nous sommes tous d’accord. »

Il a ajouté: «Être reposé et prendre des congés nous a vraiment fait apprécier encore plus ce que nous faisons. Quand nous rions, nous sourions et pensons ensemble, comme quand nous avions 17 ans… c’est quelque chose de beau ».