Le nouvel album de Deftones est prévu pour septembre

DÉFTONES chanteur Chino Moreno a offert une mise à jour sur le suivi du groupe à 2016 « Sang » album, qui a été récemment enregistré pour une sortie provisoire fin 2020. Parler à Tim « Herb » Alexander pour le PRIMUS batteur « Happy Hour aux herbes » spectacle, Chino a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): « Nous avons un album que nous avons peut-être terminé – je ne sais pas – il y a environ un mois, nous avons finalement obtenu tous les mixages finaux. Il est censé sortir en septembre, je pense. Mais nous en sommes très contents. Nous avons travaillé avec l’un de nos copains producteurs de longue date, Date de Terry, qui a fait nos trois premiers albums. Nous n’avions pas fait de disque avec lui depuis un moment, et nous sommes retournés en studio avec lui, et c’était super génial.

« C’est un peu bizarre, parce que nous avons tout enregistré – les trucs musicaux – tout l’été dernier à LA, puis nous avons travaillé sur les overdubs et les voix et le mixage et tout ça depuis, donc ça fait presque un an », at-il dit. a continué. « Mais, évidemment, les six derniers mois ont en quelque sorte tout fait à distance [due to the coronavirus pandemic]… Surtout, c’était juste moi. Tous les trucs musicaux ont été faits, donc juste principalement des trucs vocaux, et ensuite le mixage et le mastering, dans les deux sens. Mais nous avons finalement tout finalisé, je veux dire il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant. Ça va être doux. J’en suis ravi. «

Moreno dit précédemment Apple Music à propos DÉFTONES‘décision de renouer avec Date pour le nouvel album: « Nous avons toujours voulu revenir en arrière et faire des disques avec lui à nouveau… On adore Terry. Il est à peu près là depuis le début de nos disques, et nous vibrons vraiment bien avec lui. Je veux dire, il est super facile à vivre. Ce n’est pas un producteur qui essaie de pousser ses idées dans ce que nous faisons autrement que de capturer ce qui se passe lorsque nous nous réunissons, ainsi que de nous exprimer et de nous dire quand les choses ne sont pas là où elles devraient être. ou peu importe. Il est donc juste un grand mec, et faire ce disque avec lui était génial. Je pense que notre objectif principal était de nous assurer que tout le monde dans le groupe était impliqué, dans une certaine mesure. Je pense que nos meilleurs records sont quand nous tirons tous sur tous les pistons, chacun de nous individuellement et collectivement. C’était donc, je pense, la seule chose que nous visions vraiment. «

En mai dernier, DÉFTONES reporté leur tournée nord-américaine de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le globe. le Live Nation-produit trek de 20 dates avec GOJIRA et COQUELICOT. devait débuter le 27 juillet et se terminer le 5 septembre.

DÉFTONES ont sorti huit albums studio à ce jour et ont vendu plus de dix millions d’albums dans le monde.

DÉFTONES est Moreno, le batteur Abe Cunningham, programmeur Frank Delgado, guitariste Stephen Carpenter et bassiste Sergio Vega.

« Sang » s’incline au n ° 2 du Billboard Top 200 en 2016, déplaçant plus de 71 000 unités la première semaine et marquant DÉFTONES‘position de graphique la plus élevée en 13 ans. Le groupe a également organisé, lancé, présenté et titré son propre festival, Dia De Los Deftones, en 2018. Vendant les deux versements à ce jour, les files d’attente éclectiques ont accueilli tout le monde de FUTUR et CHVRCHES à GOJIRA et ETALON MEGAN THEE.