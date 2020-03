Le nouvel album de Hatebreed est «reporté indéfiniment»

LA HAINE RACELe nouvel album de ‘, qui était attendu plus tard cette année, a été reporté indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

Chanteur Jamey Jasta a annoncé la nouvelle du report dans un échange de tweets avec un fan plus tôt dans la journée. Demandé quand le prochain LA HAINE RACE le disque sera sorti, Jasta a répondu: “[The] l’album est reporté indéfiniment. On me dit que les usines de vente au détail et de pressage dans l’UE et l’Amérique du Nord fermeront ou sont déjà fermées, ce qui rend impossible la fabrication / les précommandes. Nos fans achètent beaucoup de vinyles / CD donc le label doit protéger leur investissement de manière compréhensible “

Le mois dernier, LA HAINE RACE a sorti son premier nouveau single en quatre ans, “Quand la lame tombe”. À l’époque, Jasta a décrit la piste comme “juste un avant-goût de ce qui est à venir … La vitesse, l’intensité et la brutalité que les gens attendent de nous sont pleinement affichées.”

“Quand la lame tombe”, qui n’apparaîtra pas sur le prochain album, arrivé dans la foulée de l’anniversaire à guichets fermés montre que LA HAINE RACE engagé tout au long de 2019 et le succès sans précédent de 2016 “Le concret confessionnel”. Non seulement ces derniers totalisent 42 millions Spotify ruisseaux, mais unique “Regarder le baril d’aujourd’hui” a également enregistré plus de 25 millions Spotify ruisseaux.

LA HAINE RACEa déjà annoncé sa tournée européenne avec PARKWAY DRIVE aura désormais lieu en novembre / décembre.



