Le nouvel album de Lamb Of God a été enregistré sur la légendaire Sound City Soundboard

Métallers basés à Richmond, en Virginie AGNEAU DE DIEU sortira son nouvel album éponyme le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Dans une nouvelle bande-annonce promotionnelle pour “Agneau de Dieu”, AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton a déclaré à propos du processus de production du LP: “Nous avons enregistré le nouvel album, le nouvel album éponyme, à Dave Grohlc’est Studio 606, qui est en L.A.- en [Northridge, California]. Et il a été produit et mixé par Josh Wilbur encore une fois. Nous avons fait beaucoup de pré-production à l’avance. Nous avons travaillé dans plusieurs studios différents. Nous avons travaillé dans un endroit dans le Maine, nous avons travaillé dans un endroit à Virgina Beach et nous avons fait de la pré-production où nous répétons chez moi à l’extérieur de Richmond. Il y avait donc beaucoup de travail à l’avance, mais ensuite nous avons dû faire le produit final à Dave Grohlchez moi. C’était vraiment cool, parce que c’est le Sound City planche, de l’ancien Sound City studio, donc il y a une telle histoire incroyable de musique enregistrée via cette console. NIRVANAc’est ‘Ça ne fait rien’, la première RAGE CONTRE LA MACHINE record, un tas de grands, vieux FLEETWOOD MAC des trucs et Tom Petty – juste une histoire incroyable sur ce tableau. C’était donc un peu spécial d’être dans une pièce avec ça – une expérience vraiment cool. La musique est tellement spéciale, être proche de ces albums monumentaux et les choses qui ont contribué à leur réalisation sont spéciales – c’est magique. “

Il a poursuivi: “J’ai travaillé avec Josh depuis des années maintenant sur tant de choses. J’y pensais plus tôt. Il a conçu une grande partie de ‘Sacrement’, Il a produit ‘Colère’ et mixé, il a produit et mixé ‘Résolution’, «Sturm Und Drang», les BRÛLEZ LE PRÊTRE album, il a remixé l’un des plus anciens AGNEAU albums, mes deux projets solo, et nous avons travaillé sur d’autres trucs pour d’autres groupes – en quelque sorte hors du radar, nous avons travaillé ensemble. Donc Josh et j’ai [spent] tant d’heures ensemble dans le studio. C’est l’un de mes amis les plus proches. Il y a une telle confiance entre nous de façon créative et autrement – vraiment, lui et tout le groupe. Donc, c’est très naturel. Mais nous ne sommes dans aucune sorte de routine. Nous nous poussons vraiment à faire des choses différentes. Nous sommes tous très conscients de ce que nous avons fait auparavant par rapport à ce que nous essayons de faire maintenant. C’est donc une très bonne relation entre Josh et moi, et Josh et le reste du groupe. “

Quand le Van Nuys, Californie Sound City studio fermé en 2011, Grohl acheté le Console Neve et l’a installé dans son Studio 606. Il a ensuite invité plusieurs des actes légendaires qui ont été découverts à Sound City venir à Studio 606 et enregistrez à nouveau sur la console. Il a filmé le processus et compilé les images d’un documentaire sur Sound City, qui a été publié en 2013.

AGNEAU DE DIEU fera équipe avec MEGADETH pour une tournée massive plus tard cette année. La tournée de 55 dates sera divisée en deux étapes, dont la première débutera le 12 juin au Jiffy Lube Live à Bristow, en Virginie, et s’achèvera le 1er août au Concord Pavilion à Concord, en Californie. La deuxième course sera lancée le 2 octobre à l’amphithéâtre financier iTHINK de West Palm Beach, en Floride, et se poursuivra jusqu’au 13 novembre au Reno Events Center de Reno, au Nevada.

Photo: Travis Shinn



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).