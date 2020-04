Le nouvel album de Megadeth est prêt à être enregistré

Le mercredi 8 avril, MEGADETH bassiste David Ellefson discuté avec The Metal Voice du Canada de l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement de chansons pour le suivi des années 2016 “Dystopie” album. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Nous y avons travaillé, et il est écrit et il est prêt à être enregistré. En fait, nous allions commencer à l’enregistrer vers la fin mars. Mais, bien sûr, tous Nous avons fini par devoir annuler Hell & Heaven Fest à Mexico, qui je pense était le 15 mars. Et juste après, on allait aller à Nashville et commencer à couper des pistes, mais avec tout ce qui s’arrête comme ça, nous devons évidemment nous occuper de la santé… Et ce n’est pas seulement nous quatre – vous allez dans le studio, et maintenant vous avez toute une équipe de personnes dans les studios et les services de karting et toutes sortes d’autres services qui accompagnent la création de disques. Tout le monde est enfermé en ce moment. Donc, une fois le verrouillage levé et il est sûr de revenir à – je déteste dire “vie normale”, mais il est sûr de recommencer, nous serons absolument prêts à basculer. “

Parlant de la direction musicale du nouveau MEGADETH Matériel, Ellefson a déclaré: “Je pense que c’est un excellent disque. Il est très lourd. Il y a beaucoup de trash très rapide. Et en grande partie, c’est que l’ambiance est – elle semble très cohérente entre nous quatre. Nous avons travaillé sur beaucoup de ensemble, nous quatre. Tout le monde travaille à la maison, et nous jetions des idées dans un dossier et nous commencions à y travailler. Mais nous avons passé beaucoup de temps l’été dernier – avant de devoir fermer pour Davec’est[[Mustaine, guitare / chant]traitements contre le cancer de la gorge – nous avons passé quelques mois ensemble à y travailler. Et c’était génial, car cela ajoute un angle complètement différent, un biais différent, si vous voulez, à la saveur du disque. C’est comme ça que nous avions l’habitude de faire tous les premiers albums – nous vivions tous ensemble à Los Angeles et nous répétions cinq, six jours par semaine, puis nous étions en studio ensemble pour travailler dessus. Et au fil des ans, les gens vivent dans des endroits différents, et, bien sûr, nous avons beaucoup de disponibilité de la technologie numérique, donc nous pouvons en quelque sorte envoyer des choses pour continuer à collaborer même pendant les temps d’arrêt comme celui-ci. Mais je pense qu’il y a un réel sentiment sur cet album que nous voulons que ce soit un album de groupe. Nous ne voulons pas que ce soit quelque chose où nous entrons et nous branchons sur l’ordinateur et enregistrons nos pièces et rentrons chez nous. Et le processus d’enregistrement est ce qu’il est, mais je pense que pour l’écriture et cette phase de pré-production dans laquelle nous avons été, nous avons vraiment mis le temps en tant que groupe, et je pense que ça va vraiment apparaître sur l’album. “

A demandé quelle précédente MEGADETH l’album dont les nouvelles chansons sont musicalement les plus proches, Ellefson dit: “Je pense que chaque MEGADETH [album] est maintenant l’aboutissement de tous les records. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous laisser influencer un peu par votre propre passé. Je veux dire, nous avons tout de ce truc vraiment cru et thrashy de «Tuer, c’est mon affaire» et «La paix vend»; nous avons les moments les plus raffinés de «Youthanasia» et «Écrits cryptiques»; donc il y a tout ça ensemble. Donc je pense que l’album va avoir un peu de tout, et je pense que c’est une bonne nouvelle pour un MEGADETH fan, parce que tout le monde n’est pas un thrasher, et les thrashers ne veulent pas seulement entendre des ballades. [Laughs] Je pense que quand c’est fait – et il est un peu tôt pour le dire, parce que ce n’est pas encore fini d’enregistrer – mais je pense que quand c’est fait, juste à partir du matériel que nous avons en ce moment, je pense que tout le monde sera vraiment content. “

En décembre dernier, Mustaine parlé à Rolling Stone du son de la nouvelle MEGADETH Chansons. Il a dit “Les chiens de Tchernobyl” a une sensation similaire à celle de 2016 “Dystopie” album, alors qu’il a dit “Plus rapide que tout le reste” et “Rattlehead, deuxième partie” – qui n’ont pour l’instant que des titres de travail – parlent d’eux-mêmes.

Selon Mustaine, Ellefson a contribué une ballade à la demande du chanteur qui mettra en vedette le chant du bassiste pour la première fois. “Je lui ai dit:” Quelle était la plus grande chanson BAISER jamais eu?'” Mustaine m’a dit. “Il part, «Beth». J’ai dit: ‘Ouais, on devrait écrire une chanson comme «Beth», où c’est une ballade et c’est juste vous qui la chantez. Je pense que tu devrais écrire une chanson sur ce que c’est que d’être MEGADETH avec moi, parce que j’ai lu toutes vos paroles, et je sais que vos paroles sont destinées à moi. Tu es vexé. Alors pourquoi n’écris-tu pas à ce sujet? “”

Il a ajouté: “Je vais essayer de travailler dessus maintenant pour ce disque, et si ça ne monte pas sur ce disque, je vais essayer de travailler dessus sur le disque suivant. Parce que c’était vraiment cool de voir Ellefson écrire quelque chose et l’entendre chanter. “

Les premières sessions pour MEGADETHLe 16e album studio a eu lieu l’année dernière à Franklin, Tennessee avec un coproducteur Chris Rakestraw, qui a précédemment travaillé sur “Dystopie”.

MEGADETHLe prochain LP sera le premier à présenter le batteur Dirk Verbeuren (ex-TRAVAUX DE SOL), qui a rejoint le groupe il y a près de quatre ans.

Guitariste Kiko Loureiro a fait ses débuts d’enregistrement avec MEGADETH sur “Dystopie”, dont le titre a été honoré dans la catégorie “Best Metal Performance” au 2017 Grammy Awards.

MEGADETH et AGNEAU DE DIEU devraient embarquer pour une tournée de 55 dates cet été.