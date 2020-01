Le nouvel album de Sevendust sonne comme «une combinaison» d’animosité et de «saisons», déclare Clint Lowery

SEVENDUST guitariste Clint Lowery a confirmé Anne Erickson de Audio Ink Radio que le groupe a terminé le processus d’enregistrement de son nouvel album. Le suivi des années 2018 “Tout ce que je vois, c’est la guerre” a de nouveau été suivi à Studio Barbarosa à Gotha, Floride avec le producteur Michael “Elvis” Baskette, qui a déjà travaillé avec ALTER BRIDGE et SABRER, entre autres.

“Nous sommes venus tout de suite de la tournée et directement dans le studio, pour la plupart,” Clint dit (entendre le son ci-dessous). “Donc, nous avons juste pensé que nous aurions ce record dans le réservoir et que nous aurions juste une pause complète, et je pense que cela a très bien fonctionné. Au lieu d’attendre, puis de faire un record complet et de continuer tout droit sur la route, c’était plus de, comme, ‘Faisons le disque et détendez-vous pendant un certain temps. “”

A demandé ce que le nouveau SEVENDUST le matériel sonne comme, Clint a déclaré: “Si vous connaissez notre catalogue, c’est une sorte de combinaison de ‘Animosité’ [2001] et ‘Saisons’ [2003]. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus agressive que nous ayons jamais faite. Il y a certainement des parties qui ont cet attrait et qui ont un côté plus lourd, mais il y a beaucoup de nature mélodique et beaucoup de mélodie. Et Lajon [[Witherspoon, voix]est capable de chanter beaucoup plus dessus. Donc je pense que si vous aimez ‘Animosité’ et ‘Saisons’, vous aimerez beaucoup ce disque. “

SEVENDUSTLe nouveau disque arrivera probablement cet été.

“Tout ce que je vois, c’est la guerre” est sorti en mai 2018. Il a marqué le premier album du groupe pour Rise Records, le label de métal et de hard rock basé en Oregon qui a été acheté par BMG en 2015.

SEVENDUST a sorti quatre singles et vidéos de “Tout ce que je vois, c’est la guerre”: “Sale”, “Pas d’origine”, “Médicamenté” et “Ressuscité”.

En 2016, SEVENDUST a reçu son tout premier Grammy nomination après deux décennies en tant que groupe. “Merci”, le premier single de 2015 “Kill The Flaw”, a obtenu le feu vert pour “Best Metal Performance”.

Loweryalbum solo, “Que Dieu bénisse les renégats”, sortira le 31 janvier via Rise Records.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).