Le nouvel album de Sheku Kanneh-Mason ‘Elgar’ sort maintenant

Le violoncelliste britannique primé Sheku Kanneh-Mason a sorti son nouvel album Elgar aujourd’hui. Sheku marquera la sortie d’Elgar en retournant dans sa ville natale de Nottingham pour un événement de lancement très spécial au Royal Concert Hall où il interprétera la musique de l’album. Elgar est un tout nouvel album d’œuvres qui présente le Concerto pour violoncelle d’Elgar, sans doute l’œuvre la plus connue du canon classique écrit pour violoncelle solo, qui a célébré le 100e anniversaire de sa première représentation en octobre 2019.

Sheku Kanneh-Mason a été inspiré pour apprendre le violoncelle après avoir entendu l’enregistrement de Jacqueline du Pré du Concerto pour violoncelle d’Elgar quand il était enfant. Il a enregistré le Concerto pour violoncelle d’Elgar aux studios Abbey Road avec le London Symphony Orchestra dirigé par l’un des héros de Sheku, Sir Simon Rattle. Elgar propose également des œuvres de chambre plus petites d’Elgar et d’autres compositeurs, notamment Klengel, Fauré et Bloch, qui fournissent un contexte musical au Concerto pour violoncelle. Sheku a noté: “Toutes les pièces sont connectées, exerçant des émotions similaires au Concerto pour violoncelle, ou écrites à la même époque.”

Sheku Kanneh-Mason nommé MBE

Sheku Kanneh-Mason a été nommée membre de l’Empire britannique (MBE) pour des services de musique sur la liste des honneurs du Nouvel An de la Reine. En recevant les nouvelles, Sheku a fait référence à la façon dont ses propres expériences d’éducation musicale ont façonné sa vie professionnelle, en disant: «L’amour et le plaisir pour ce grand art sont quelque chose qui devrait être disponible pour tout le monde, indépendamment de ses antécédents. J’ai eu un soutien incroyable des écoles publiques que j’ai fréquentées à Nottingham, où la musique a été promue pour sa valeur dans le développement des capacités d’écoute, du travail d’équipe, de l’expression de soi et du travail acharné. »

La sortie du nouvel album de Sheku Kanneh-Mason, Elgar, intervient peu après l’annonce que le gouvernement a promis 85 millions de livres sterling pour les centres d’éducation musicale en 2020/21 pour encourager les enfants à apprendre les instruments et à jouer dans les orchestres et les chorales.

“Sheku inspire une nouvelle génération …”

Gennaro Castaldo, de l’association des maisons de disques du BPI, a observé: «Nous constatons un regain d’intérêt pour le classique alimenté par une nouvelle vague de talents excitante dirigée par Sheku et rendue possible par un accès accru à la musique via le streaming. Malgré ses tendres années, ou peut-être en raison de ses réalisations déjà incroyables à un si jeune âge, Sheku inspire une nouvelle génération à explorer et à apprécier le genre, tandis que son champion de l’éducation musicale encouragera, espérons-le, beaucoup d’autres à apprendre à jouer ou à accéder à la musique dans les écoles et dans les nouveaux pôles musicaux du gouvernement. »

L’enseignement de la musique reste un sujet qui tient à cœur à Sheku; il a récemment été nommé ambassadeur du London Music Masters (LMM), organisme caritatif de musique du centre-ville, ayant dirigé des ateliers de cordes avec des écoliers locaux dans son rôle d’ambassadeur junior au cours des trois dernières années. Il agit également à titre d’ambassadeur pour Future Talent – un organisme de bienfaisance soutenant les jeunes musiciens issus de milieux à faible revenu – et pour la charité de lutte contre le diabète de type 1 FRDJ. Dans le cadre de sa vaste tournée aux États-Unis, qui se poursuit jusqu’en 2020, Sheku dirige des sessions avec des étudiants d’âges et de capacités différents. L’année dernière, Sheku a reçu le PPL Classical Award 2019 aux O2 Silver Clef Awards, organisés au nom de l’organisme de bienfaisance en musicothérapie Nordoff Robbins, en reconnaissance de son engagement à soutenir une éducation musicale accessible.

“Le nouveau violoncelliste préféré du monde” – The Times

Sheku Kanneh-Mason est toujours étudiant de premier cycle à la Royal Academy of Music de Londres, où il équilibre les engagements en matière de performances internationales et les études à temps plein. Après avoir remporté le concours des jeunes musiciens de la BBC en 2016, Sheku a signé avec Decca Classics en 2017 et a sorti son premier album primé Classical BRIT, Inspiration, en janvier 2018, qui a atteint le sommet du palmarès classique et culminé au n ° 11 du palmarès officiel du Royaume-Uni. . Il s’est produit au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, qui a été regardé dans le monde entier par 3 milliards de personnes. Sheku Kanneh-Mason a été décrit par le Times comme «le nouveau violoncelliste préféré du monde» et a été nommé l’un des leaders de la prochaine génération du TIME Magazine, preuve de sa capacité à traverser les frontières et à attirer de nouveaux publics dans le monde de la musique classique.

Elgar est maintenant disponible et peut être acheté ici.