Le nouvel album d’Epica sera probablement retardé par une pandémie de coronavirus

EPICA guitariste / chanteur Mark Jansen a confirmé à FaceCulture que le processus d’enregistrement du nouvel album du groupe a été affecté par la nouvelle pandémie de coronavirus qui fait le tour du monde et des économies en perte de vitesse.

“Simone [[Simons, EPICA chanteur]et moi, nous serions normalement en studio pour enregistrer cet album, au niveau vocal, et ça ne va pas arriver parce que je ne peux même pas aller au studio, et pour Simone, c’est aussi trop risqué de faire un tel voyage “, a-t-il expliqué (voir vidéo ci-dessous).” Nous avons donc décidé d’enregistrer chez moi. Et heureusement, j’ai un home studio et une cabine d’enregistrement, qui est en fait un dressing qui fonctionne comme une cabine vocale. Et aussi, heureusement, j’ai eu du nouvel équipement il y a trois mois, alors oui, je suis dans une situation privilégiée où je peux faire des enregistrements à la maison. Mais ce n’est pas une situation idéale, bien sûr, parce que j’aime travailler avec le producteur[[Joost Van Den Broek]en tête-à-tête, et il donne toujours d’excellents conseils. Mais nous avons trouvé un moyen d’enregistrer tout, j’envoie les trucs et ensuite il donne ses commentaires et je fais une deuxième manche. Donc, comme ça, cela fonctionne à peu près comme en studio. Et l’avantage est que je peux enregistrer chaque fois que je me sens bien, donc chaque fois que la voix est la meilleure, et généralement c’est le soir, donc j’enregistre tous les trucs le soir. “

A demandé si la crise des coronavirus entraînera probablement la nouvelle EPICA album en retard, marque a dit: “Cela pourrait. Nous devons encore voir ce qui va se passer. J’ai le sentiment que Explosion nucléaire met de toute façon beaucoup de sorties déjà plus tard, donc il y a de grandes chances que cela affecte la date de sortie de l’album, malheureusement, oui… Je laisse cela à notre manager de parler à Explosion nucléaire et voyez quelles sont les possibilités. Je n’ai aucune idée. J’espère que s’il y a un retard, le retard sera aussi petit que possible. Mais cela dépend aussi du temps que cette situation corona va prendre. Si cela continue pendant des mois et des mois, cela n’aura aucun sens de sortir un album en septembre si ce n’est toujours pas résolu. Bien sûr, la santé est la chose la plus importante dans la vie. Donc, nous verrons comment cela évoluera, puis nous prendrons également une décision sur cette base. “

Selon marque, le nouveau EPICA album a été complètement écrit et “quasiment presque déjà enregistré. Seuls moi et Simone manquent – ma voix et Simone“, at-il dit.” C’est tout. Nous avons enregistré la guitare, la basse, la batterie, les claviers, l’orchestre, la chorale – donc, tout, fondamentalement, a été enregistré. Ce sont juste ces deux dernières choses. Mais oui, la voix n’est pas la chose la moins importante sur un album [laughs], donc un album sans Simone ne serait pas une option. “

Sur le thème de la direction musicale du nouveau EPICA Matériel, marque a déclaré: “Certains fans m’ont posé la même question, donc j’avais déjà un peu de temps pour y réfléchir. Et si je devais dire dans quelle direction, je dirais que c’est comme entre les deux «Concevez votre univers» [2009] et «L’énigme quantique» [2014] – ce genre de direction. Bien sûr, nous essayons toujours d’intégrer de nouvelles choses, et nous essayons de viser des refrains vraiment accrocheurs. Lorsque vous avez «Au-delà de la matrice» et ‘Pleurer pour la lune’, les gens aiment vraiment entendre ces chansons dans les festivals, par exemple, alors nous avons essayé d’écrire un peu dans cette direction mais aussi sans perdre de la lourdeur. “

Invité à révéler l’un des “nouveaux éléments” que les fans peuvent s’attendre à entendre le prochain EPICA album, marque a déclaré: “Nous avons un très bon chanteur invité. Je ne peux pas encore annoncer le nom, mais il a des influences arabes.”

La plupart des sessions d’enregistrement pour EPICALe nouvel album a eu lieu à Installations d’enregistrement Sandlane à Rijen, Pays-Bas.

À l’appui du nouvel album, EPICA est prévu de prendre la route en Europe au cours de la “Apocalypse épique” tour de co-titre avec APOCALYPTICA.

L’automne dernier, EPICA a célébré le 10e anniversaire de son album phare “Concevez votre univers”. Pour marquer cette occasion spéciale, EPICA a réédité cet album préféré des fans en tant qu ‘”édition or” en octobre Explosion nucléaire. Cette édition contient l’album remixé et remasterisé par Joost Van Den Broek avec des illustrations mises à jour et un deuxième disque contenant des versions acoustiques de “Concevez votre univers” Chansons.

Novembre 2019 a vu la sortie de “L’essence d’Epica”, un livre cartonné de haute qualité, richement conçu et entièrement illustré, qui raconte l’histoire de EPICA dans les propres mots des membres du groupe. Le livre est disponible en deux éditions distinctes: le Classic est un livre relié de 208 pages avec des détails en aluminium, rempli de plus de 200 images; le cartonné Signature est signé par le groupe et est livré dans une boîte à clapet de luxe avec trois tirages d’art exclusifs et originaux créés par Stefan Heilemann.