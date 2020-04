Le nouvel album d’Orianthi comprendra une contribution lyrique du Nikki Sixx de Mötley Crüe

Guitariste australien Orianthi (ALICE COOPER, RSO, Michael Jackson) a confirmé au “Australian Rock Show” qu’elle a terminé le travail sur le quatrième album solo.

“Je suis tellement excitée par cet album – vraiment excitée”, a-t-elle déclaré (entendre l’audio ci-dessous). Nous l’avons fait en 28 jours à Nashville. [I made the record with] Marti Frederiksen, qui est un de mes amis chers, un auteur-compositeur incroyable, producteur. Je viens de sortir à Nashville, où est ma gestion, et j’adore ça là-bas. J’ai aussi fait mon dernier album avec Dave Stewart là, à Merle [studio]. Il y a une sorte d’énergie à Nashville – c’est juste un super sentiment quand vous y arrivez. Tant de musiciens sont là. Et nous avons juste sauté directement dans le studio. Marti et j’ai écrit et enregistré, en 28 jours, toutes les chansons. Et, oui, c’était juste une expérience formidable et amusante. “

Concernant la direction musicale de son nouveau matériel, Orianthi a déclaré: “Ce disque ne s’écarte pas trop de mes trucs passés, mais il est différent. Je pense donc que les gens obtiendront ce qu’ils attendent, avec ce riffage lourd et de grands solos, mais il y a beaucoup de sons différents qui vont et des textures, avec des boucles de batterie et des synthés. Ce n’est pas seulement rester avec un seul ton tout au long du disque … Il y a des morceaux lourds là-bas. Il y a des morceaux plus légers [and] pistes bluesy. Comme je l’ai dit, c’est différent, mais c’est un peu ce à quoi les gens s’attendaient.

“Le fait est que vous devez continuer d’évoluer et de changer”, a-t-elle expliqué. “Vous ne faites pas le même disque encore et encore; je voudrais juste me foutre de moi-même et de tout le monde. Donc je veux continuer à changer. Et je pense déjà au prochain disque en ce moment. Marti+ – et j’écris la semaine prochaine pour cela. “

Demandé si toutes les chansons pour le suivi de 2013 “Le paradis dans cet enfer” ont été écrites spécifiquement pour ce projet ou il y en avait certaines qu’elle avait précédemment écrites qui ont été plus tard “finies pour inclusion”, a-t-elle dit: “Un couple a été finis, mais à peu près la majorité d’entre eux étaient juste tous écrits pour cet album. appelé ‘Hymne des pécheurs’, que j’ai eu pendant une minute, j’ai apporté ça, et nous y avons ajouté le refrain, parce qu’il avait un refrain différent, et le faisait sonner un peu plus lourd. Et je pense que c’est un peu ça. Parce que le reste est juste écrit pour ce disque. Et l’un a été écrit avec Nikki Sixx de MOTLEY CRUE, ce qui était incroyable. [He wrote] paroles de tueur. Il me les a envoyés par e-mail, et je me disais: «Woah! Ce sont incroyables. ‘ Donc, oui, nous avons écrit une chanson avec ces paroles – Marti et moi. Je suis vraiment ravi que tout le monde entende ce disque. Et j’espère qu’ils le creuseront autant que nous avons aimé le faire. “

Selon Orianthi, elle n’a pas encore choisi le premier single de son prochain album. “Il y a un couple auquel je pense en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas. J’en ai parlé au label, car il y aura bientôt une annonce du label. Et ensuite, nous déciderons sur une ou deux chansons que nous sortirons. Je veux en quelque sorte sortir deux chansons, parce que ça fait longtemps que je n’ai pas sorti de musique. Mais nous verrons ce qui a du sens et ce qui est juste. C’est une discussion d’équipe avec tout le monde. “

OrianthiLe nouveau LP n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il arrivera probablement avant la fin de l’année.

Il ya plus d’un an, Orianthi a enregistré une chanson intitulée “Love Bomb” avec le producteur Paul Dawson, qui avait auparavant travaillé avec Rihanna, Ariana Grande, P Diddy, Justin Bieber, Jay Z et beaucoup plus.

Né en Australie, Orianthi a été inspirée d’apprendre la guitare à un jeune âge après avoir découvert la collection de vinyles de son père. Elle a atteint une renommée internationale à l’âge de 24 ans après la sortie de son single à succès “Selon toi” et un support haute performance énergétique Carrie Underwood au 2009 Grammy Awards. Même si elle avait déjà été invitée à jouer avec des goûts de Carlos Santana et Steve Vai, le grand public n’avait jamais entendu parler de ce prodige de la guitare captivant.

Sa reconnaissance a encore augmenté lorsque Michael Jackson appelé avec une offre d’être son guitariste pour ses dates à l’O2 Arena de Londres. Bien que la série de concerts ne devait pas être, la sortie du documentaire en coulisses “C’est ça, Michael Jackson” présenté Orianthile jeu magistral ainsi que sa créativité et sa collaboration.