Le nouvel album tant attendu d’Extreme est «à peu près terminé»

Lors d’une apparition sur l’épisode de mardi dernier (25 février) de “Trunk Nation: L.A. Invasion” sur SiriusXM, EXTRÊME guitariste Nuno Bettencourt confirme que le groupe met la touche finale à son premier nouvel album depuis 2008 “Saudades De Rock”.

“C’est fait dans un sens où c’est fait”, a-t-il dit à propos du nouveau LP. “À vrai dire, Gary [[Cherone, voix]rentre demain, à L.A. Il fait quelques retouches – quelques trucs que nous avons fait, quelques corrections; des trucs qu’on a changé, des paroles qu’on a changé dans les chansons. Mais c’est tout. Il fait les dernières retouches. Toutes les guitares, basse, batterie sont terminées. Les mélanges sont à peu près faits. “

Quant à une éventuelle date d’arrivée pour le nouvel album, Nuno a déclaré: “La sortie va vraiment dépendre d’un label. La bonne chose de ne pas sortir quoi que ce soit pendant un certain temps est que nous sommes libres et débarrassés, je pense, de tout ce que nous avions, ce qui nous excite vraiment parce que je n’ai pas ‘ai pas été aussi excité par un album depuis très, très longtemps. C’est probablement l’un des plus affamés EXTRÊME albums que j’ai jamais fait. C’est lourd et plein de feu. Je dirais que c’est même probablement Garyest le meilleur album qu’il ait fait. Voici son album, je dirais. “

Demandé pourquoi il a fallu EXTRÊME 12 ans pour publier un suivi de “Saudades De Rock”, Nuno a déclaré: “Pour être honnête avec vous, nous n’avons pas attendu si longtemps. Nous avons probablement environ trois à quatre albums réalisés. Pas” terminé “, mais nous avons fait un album assez rapidement.

“Une chose que j’ai toujours dit Gary, depuis que nous avons commencé ce groupe, est-ce que je ne veux jamais sortir quelque chose que j’ai hâte de jouer, que j’ai hâte de partager “, a-t-il poursuivi.” Je ne veux pas sortir d’albums juste pour le pour sortir des albums. J’ai adoré ce que nous faisions, mais j’ai ensuite commencé à écrire d’autres choses que j’aimais mieux. Et puis nous avons en quelque sorte abandonné cela. Ensuite, je me suis accroché à quelque chose où nous pensions avoir fait un album il y a environ deux ans, puis je me suis juste tourné vers ces trois ou quatre chansons. Ce fut un moment «d’arrêt des presses» pour moi, et je suis allé, «C’est tout». Cela m’a rappelé quand nous avons en quelque sorte exploité [1990’s] «Pornograffitti» à l’époque, pour moi, où c’était une grande sorte d’uppercut. Gary se réfère à cet album comme “Porno 2.0” chaque fois qu’il plaisante à ce sujet, mais cela ressemble beaucoup à ce genre d’excitation pour nous. “

Un package live célébrant EXTRÊMEc’est “Pornograffitti” album a été mis à disposition en octobre 2016. Intitulé “Pornograffitti Live 25 / Metal Meltdown”, il comprenait un DVD, un Blu-ray et un CD audio enregistrés lors du concert du groupe au Hard Rock Casino de Las Vegas le 30 mai 2015, où ils ont effectué le disque en entier.

