Le Panama a fermé ses frontières à cause des coronavirus et les festivaliers sont littéralement coincés pendant le voyage

Le Panama est l’un des pays qui a choisi de fermer ses frontières comme mesure de sécurité contre le coronavirus. Ce qui semble logique si les dirigeants panaméens jugent nécessaire de sauver des vies. Mais bien sûr, cela a ses conséquences … Une conséquence qui a un groupe de 40 festivaliers coincés sur les plages du Panama qui ont assisté au Tribal Gathering Music Festival.

Comme le rapporte Vice, ces personnes restent bloquées pendant plus d’un mois après la fermeture de toutes les activités gouvernementales par le festival. C’est le 12 mars, trois jours avant la fin de la réunion tribale, que le gouvernement panaméen a émis un état d’urgence en raison de la pandémie, fermant tout le pays et les laissant à eux-mêmes.

L’interdiction de voyager est entrée en vigueur le 30 mars et a récemment été prolongée jusqu’au 22 mai. En conséquence, une quarantaine d’assistants et d’employés du rassemblement tribal étaient toujours piégés au Panama au 27 avril.

Du côté positif, ceux qui sont restés sur le terrain du festival ont pu obtenir de la nourriture et des fournitures médicales auprès de marchands locaux. Mais comme le raconte Peter Grant, un bénévole du festival pour The Guardian, il y a eu d’autres types de problèmes. «Il a plu sans arrêt pendant quelques jours. Il n’y avait pas de système d’égout et il déversait de l’eau dégoûtante partout. »dit-il.

D’autres festivaliers affirment qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin pour être heureux et qu’il pourrait y avoir de pire endroits pour la quarantaine. Et nous ne savons plus si nous voulons être avec eux …

La plupart des participants sont de nationalité américaine et européenne, mais disent avoir reçu peu d’aide de leurs ambassades respectives. “Ils nous ont toujours donné les mêmes options à chaque fois, en disant” accrochez-vous “ou en nous donnant des options d’hôtels chers à Panama City sans aucun moyen d’y arriver. Et il n’y avait pas d’options pour les vols de retour »Expliqua Grant.

A vous de voir par vous-même, Vice a publié une courte vidéo documentaire sur Tribal Gathering et la situation des personnes bloquées:

