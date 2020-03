Le passage légendaire d’Abbey Road repeint lors de l’arrêt du coronavirus

Le légendaire croisement d’Abbey Road est repeint au milieu de l’arrêt du coronavirus.

Le passage piéton est situé juste à l’extérieur des studios Abbey Road et est l’un des sites touristiques les plus populaires de Londres. Les touristes font la queue pendant des jours pour recréer la célèbre image sur la couverture de l’album Abbey Road des Beatles.

Vendredi dernier, Londres est entrée en détention pour lutter contre la propagation du coronavirus. Toutes les entreprises non essentielles, y compris les restaurants, les théâtres, les bars et les gymnases, sont temporairement fermées. Cela signifie que les rues et les sites touristiques comme Abbey Road sont enfin vides.

Londres s’apprête à fermer pour effectuer l’entretien très nécessaire de ses routes.

Mardi dernier, des travailleurs de la ville ont profité de l’occasion pour repeindre le passage à niveau d’Abbey Road – sans que les touristes ne gênent. Une webcam Abbey Road montre généralement la zone animée de touristes qui attendent de passer et de prendre des photos.

Londres a fait pression pour que le site soit inscrit à la conservation historique en 2010.

Beaucoup des bâtiments les plus anciens de Londres – châteaux, théâtres et cathédrales – méritent souvent cette distinction. Le passage d’Abbey Road est le premier passage piéton à gagner l’honneur. Maintenant, le passage pour piétons ne peut être modifié qu’avec l’approbation des autorités locales.

En août dernier, c’était le 50e anniversaire de l’album d’Abbey Road – qui a occupé la traversée. Voir la traversée si déserte sur EarthCam est un peu énervant, cela ressemble à une scène tout droit sortie d’un film de zombies.

Le passage clouté d’Abbey Road devait être repeint, car les rayures étaient fanées au-delà de toute croyance. Vous pouvez maintenant voir les lignes nettes et un ou deux piétons pendant que Londres est sous verrouillage.

À Venise, la faune est de retour dans les canaux clairs de la ville alors que les touristes disparaissent au milieu du verrouillage de l’Italie. En Thaïlande, des meutes de singes sauvages parcourent les rues à la recherche de nourriture – les touristes qui les ont nourris sont partis.