Le PCI annule le rassemblement annuel des Juggalos en raison du coronavirus

Le rassemblement annuel des Juggalos est annulé cette année en raison d’un coronavirus.

Le label du groupe, Psychopathic Records, a annoncé la nouvelle via Twitter. “C’est avec un cœur lourd que nous annonçons qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, nous n’avons pas d’autre choix que de reporter le rassemblement à l’année prochaine”, indique le communiqué. «Nous ne pouvons peut-être même pas, en toute bonne conscience, envisager de mettre sur pied un rassemblement en ces temps difficiles.

Le rassemblement annuel des Juggalos est le festival du PCI célébrant la vie en tant que Juggalo. Le groupe excentrique a lancé le premier festival en 2000, attirant des Juggalos de tout le pays. Au fil des ans, le festival s’est forgé une réputation d’évolution vers l’anarchie.

Le 21e rassemblement annuel des Juggalos devait se tenir du 5 au 8 août à Garrettsville, Ohio.

Garrettsville a déjà accueilli le rassemblement de 2003 à 2005. ICP a annoncé les dates de cette année pour le festival en janvier. Sans surprise, l’événement est éteint car il attire régulièrement 20 000 personnes du monde entier. Les fans décrivent régulièrement le festival comme «Juggalo Woodstock» et assistent à plusieurs années.

Le rassemblement s’étend sur quatre jours et comprend généralement des concerts, de la lutte, des jeux, des concours et des séances d’autographes avec ICP. Le festival comprend également des séminaires avec des artistes Juggalo faisant la promotion de leurs œuvres lors du festival. Même s’il s’agit d’un festival en plein air, il y a tout simplement trop de risques.

“Nous refusons de risquer une seule vie Juggalo en organisant un rassemblement en ces temps troublants”, poursuit le communiqué. “Nous endurerons cela ensemble en famille, et le Rassemblement des Juggalos reviendra en 2021 plus fort, plus grand et meilleur que jamais.”

Aie. Il semble que les Juggalos exercent plus de retenue que certains gouverneurs aux États-Unis.

Quelles que soient vos convictions politiques, il est impossible d’ignorer que plus de 50 000 Américains sont morts à cause du coronavirus. L’impact incroyable sur l’économie a été terrible – mais le nombre de morts continue d’augmenter.