Le PDG de Grammy congédié déclare avoir des preuves de corruption lors du vote

Ayant été officiellement licenciée par la Recording Academy il y a à peine deux jours, Deborah Dugan a tenu sa promesse de représailles en présentant ce qu’elle prétend être la preuve d’un processus de nomination aux Grammys truqué.

Hier, 3 mars, Dugan et son équipe juridique ont déposé une deuxième plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC); le premier procès en EOCC a été intenté en janvier. Les e-mails rédigés par les membres du conseil d’administration de la Recording Academy ont été soumis avec le dossier, dans le cadre des efforts de Dugan pour démontrer une conduite délibérément sournoise en termes de processus de nomination et de procédures générales de la Recording Academy.

Dugan n’a pas nommé ces membres du conseil d’administration des Grammys, mais leurs messages semblent exprimer des préoccupations concernant les détails du processus de nomination. De plus, un échange de courriels dans lequel le producteur des Grammys Ken Ehrlich a fait pression pour qu’un artiste particulier reçoive une nomination a également été divulgué. Il est difficile de savoir pour quel artiste il faisait la promotion, ou s’il avait une sorte de lien commercial ou d’intérêt personnel avec cet individu.

La dernière plainte de Dugan ne s’est pas arrêtée aux allégations et aux preuves possibles d’un système de nomination aux Grammy.

L’ancienne PDG (RED) a réitéré ses allégations de harcèlement sexuel généralisé et de discrimination au sein de la Recording Academy, avant de mettre en doute les enquêtes de l’organisation sur les allégations qu’elle a formulées et les allégations (de mauvais traitements sur le lieu de travail) formulées contre elle par Claudine Little, assistante exécutive.

Bien que les résultats de ces enquêtes aient été cités comme les principales raisons du licenciement officiel de Dugan, la nouvelle plainte de l’EEOC allègue que l’enquêteur “indépendant” engagé par la Recording Academy a été soigneusement sélectionné par les avocats de Proskauer, l’un des cabinets d’avocats de longue date de l’organisation. À son tour, Dugan dit que les enquêtes soi-disant impartiales ont été truquées dès le départ.

La Recording Academy a publié une brève réponse à la nouvelle plainte de l’EEOC, indiquant que les médias ont porté l’affaire à l’attention du conseil d’administration et que les allégations mises à jour seront examinées et traitées «en temps voulu».

Avec la bataille de plusieurs mois entre Dugan et la Recording Academy montrant peu de signes de ralentissement, il semble probable que des révélations supplémentaires seront révélées dans un proche avenir.