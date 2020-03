Le PDG de Live Nation achète 1 million de dollars de ses propres actions et perd 250 000 dollars en 4 jours

Les actions de Live Nation (LYV) ont encore plongé de manière prononcée aujourd’hui, les actions chutant presque 13% par la cloche de fermeture. Ce sont de mauvaises nouvelles pour les derniers acheteurs de fonds, y compris le propre PDG de Live Nation.

C’était une décision audacieuse et audacieuse conçue pour inspirer confiance aux investisseurs et aux collègues dirigeants – et potentiellement marquer une manne sur une baisse temporaire. Jusqu’à présent, ce plan ne fonctionne pas tout à fait: après avoir acheté environ 1 000 000 $ d’actions coulées vendredi, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, compte maintenant des pertes substantielles.

Au lieu d’un rebond, le stock pour tous dans l’action Live Nation s’est poursuivi en grande partie aujourd’hui (mercredi). Plus tôt, Live Nation a pris la décision sans précédent de suspendre indéfiniment toutes les émissions à venir face à la montée des craintes liées aux coronavirus. Maintenant, cette panne commence à effrayer les investisseurs et à effacer les actions de la société.

En conséquence, les actions ont atteint près de 13% dans les échanges de mercredi, les prévisions de concerts en direct devenant de plus en plus sombres. À la cloche de clôture, les actions de LYV se sont établies à 29,50 $, ce qui représente près des deux tiers de moins qu’un récent sommet de 76,60 $ en février. L’achat symbolique de Rapino de 1 000 000 $ d’actions a eu lieu au prix de 39,98 $. À la cloche de mercredi, les pertes de Rapino ont approché 250 000 $.

La situation pourrait facilement empirer. À un moment donné dans le trading de mercredi, les actions de LYV sont tombées en dessous de 22 $ avant d’afficher une reprise tardive. Cela soulève la possibilité distincte que les actions de Live Nation plongeront bientôt chez les adolescents.

D’autres ont également acheté des actions aux côtés de Rapino, y compris d’autres cadres supérieurs du géant des concerts en direct. Mark Cuban est également intervenu, avec des résultats tout aussi aigres – du moins pour aujourd’hui.

Pendant ce temps, les rassemblements de masse et les concerts continuent d’être annulés. Plus tôt dans la journée, les méga-festivals de Glastonbury et Bonnaroo ont été contraints d’annuler ou de reporter leurs événements, le New Orleans Jazz Fest repoussant également sa date de début. Ces trois festivals comptent à eux seuls des centaines de milliers de participants. Ailleurs, des méga-artistes comme les Rolling Stones ont rejoint des dizaines d’autres artistes annulant ou retardant des tournées, la plupart des lieux devenant sombres pendant que les fans de musique restent à la maison.

En termes de dommages financiers, le plongeon du stock Live Nation est difficile à comprendre. En seulement un mois, la valorisation boursière du géant du concert a atteint près de 10 milliards de dollars. Le 19 février – apparemment il y a une éternité – les actions de LYV dansaient dans la fourchette des années 70 et poussaient vers la barre des 80 $. Maintenant, ces mêmes actions se battent pour rester en dehors des adolescents.