Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, minimise les inquiétudes concernant le coronavirus

Le président et chef de la direction de Live Nation, Michael Rapino, ne croit pas que les opérations et les perspectives financières à long terme de son entreprise seront considérablement affectées par le coronavirus (COVID-19), même si d’autres promoteurs (et artistes) continuent de modifier leurs horaires de tournée en réponse. l’épidémie internationale.

Lors d’un appel de résultats la semaine dernière, Rapino a reconnu que certaines performances – principalement celles programmées dans des pays et régions particulièrement touchés – pourraient devoir être reportées pour éviter d’exposer les fans à COVID-19.

Cependant, le chef de Live Nation a également souligné qu’une très petite partie des événements de son entreprise se déroulaient dans des pays asiatiques qui, à part des épidémies inquiétantes en Italie et en Iran, ont subi le plus de cas de coronavirus à ce jour.

De plus, Rapino a souligné une entreprise saisonnière qui démarre vraiment au cours de l’été, lorsque le confinement du coronavirius est anticipé avec optimisme. “La plupart de nos activités ne démarrent pas avant la mi-juin”, a déclaré Rapino. “Donc, au cours des prochains mois, nous aurons des annulations, je suppose, ici et là dans certains arénas et clubs, mais le cœur de notre entreprise se produit cet été.”

De plus, Rapino a noté que les annulations de concerts ne sont pas un gros problème financier si elles sont finalement reportées. S’exprimant sur les annulations à plat avec notification avancée, Rapino a noté qu ‘«il n’y aura pas de frais».

“Nous ne payons pas un artiste avant qu’il ne joue”, a noté le PDG. «Si un artiste annule un spectacle le mois prochain à Milan, nous ne payons pas l’artiste. Il n’y a aucun frais encouru. Et quand l’artiste remplace ce spectacle, alors nous payons l’artiste. »

“Quand vous avez un mois, deux mois – chaque fois que vous annulez à l’avance, il n’y a en fait aucun frais encouru, l’artiste n’est pas au spectacle, les gens ne sont pas dans la salle, vous n’avez pas payé le coût. Voilà donc – le défi économique le plus simple pour nous est de réacheminer et de reprogrammer un spectacle sans frais pour nous. »

Tôt ce matin, les autorités sanitaires de la Corée du Sud ont signalé 586 nouveaux cas de COVID-19, portant le total général du pays à plus de 3 700 infections, dont 20 ont fait disparaître les malades.

Le groupe de K-pop de renommée mondiale BTS a récemment annulé les concerts qu’ils avaient prévu de donner à Séoul, et de nombreux fans ont utilisé le remboursement de leurs billets pour soutenir des organisations caritatives sud-coréennes de secours en cas de catastrophe.

À la mi-février, Live Nation a jeté son dévolu sur le marché très lucratif des événements et de la billetterie en Asie en achetant une importante société taïwanaise de distribution de billets et en ouvrant des bureaux à Singapour.

Plusieurs États américains ont signalé des infections au COVID-19, dont, plus récemment, le Rhode Island; la personne diagnostiquée s’était rendue en Italie le mois dernier. À la fin de cette semaine, un homme de Washington est devenu le premier Américain à mourir de l’infection. Les responsables des Centers for Disease Control (CDC) ont indiqué que cette personne souffrait de problèmes de santé sous-jacents, et ils continuent d’évaluer les risques de transfert et de coordonner le traitement des autres personnes atteintes de COVID-19.

Le Korea Times Music Festival, qui devait avoir lieu en Californie, a été indéfiniment reporté cette semaine; Green Day, Stormzy et le National Symphony Orchestra ont également modifié leurs calendriers de performances en fonction des préoccupations et des avertissements des experts de la santé résultant de la propagation continue de l’infection.

Dans la conférence téléphonique citée, Live Nation a rapporté que ses revenus pour 2019 avaient bondi de 7% par rapport à 2018, pour atteindre 11,1 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 14%, et malgré une baisse du cours des actions alimentée par COVID-19, les actions de la société, négociées sous le symbole LYV, avaient pour la plupart rebondi au moment de la rédaction de cet article.