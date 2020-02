Le PDG de RealNetworks, Rob Glaser, achète 10 millions de dollars d’actions Napster

Le fondateur, président et PDG de RealNetworks, Rob Glaser, a investi 10 millions de dollars dans les actions de son entreprise.

Selon le dossier de la SEC, l’investissement de Glaser dans RealNetworks, qui a été financé personnellement, se traduit par 8 064 516 actions, chacune coûtant environ 1,24 $. À l’annonce de l’achat, le titre de RealNetworks, négocié sous le symbole RNWK, a vu sa valeur bondir d’environ 25%.

Au début de l’année dernière, RealNetworks a acheté la majorité de Rhapsody International, société mère du magasin de musique numérique (et ancien réseau de partage P2P) Napster; RealNetworks détenait auparavant une participation minoritaire dans la société. RealNetworks a assumé la propriété d’environ 84% des actions Rhapsody en circulation, doublant sa participation du jour au lendemain. Au troisième trimestre de 2019, Napster a apporté à RealNetworks des revenus et des dépenses supplémentaires, ces derniers entraînant une légère augmentation des pertes d’exploitation.

Dans un communiqué, Glaser a déclaré qu’il avait utilisé 1 million de dollars de son propre argent pour démarrer RealNetworks en 1994, et qu’il était heureux de soutenir l’entreprise aujourd’hui.

Glaser, un ancien dirigeant de Microsoft, est le président-directeur général de RealNetworks depuis ses débuts; l’entreprise a été nommée Progressive Networks entre 1994 et 1997. Notamment, Tony Fadell – «Le père de l’iPod» – a travaillé chez RealNetworks pendant six semaines en 2000, jusqu’à ce que des désaccords importants avec Glaser le forcent à partir. Il a ensuite été embauché par Apple.

RealNetworks a connu un succès substantiel à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mais la plupart de ses services numériques et informatiques sont devenus obsolètes avec l’arrivée des géants des médias et de la technologie d’aujourd’hui. La marque a depuis tenté de diversifier ses investissements et ses produits pour rester compétitive.

Selon un rapport financier 2019 récemment publié, RealNetworks a gagné un total de 172,1 millions de dollars en 2019, contre 69,5 millions de dollars en 2018 (bien que 106,3 millions de dollars de l’ancien chiffre proviennent de Napster). De plus, le BAIIA de la marque (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a enregistré une perte de plus de 20 millions de dollars, contre une perte d’environ 16 millions de dollars en 2018.