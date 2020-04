Le PDG de SiriusXM, James Meyer, a été payé 18,8 millions de dollars en 2019

Le PDG de SiriusXM, James Meyer, a baissé de 18,8 millions de dollars en 2019; d’autres dirigeants de SiriusXM ont également remporté des salaires de plusieurs millions de dollars avec des bonus massifs.

Les informations sur les revenus ont été révélées dans un dossier SEC, qui a été partagé avec Digital Music News. La «rémunération totale annuelle» de Meyer en 2019 était exactement de 18 778 831 $, selon le document de la SEC; il a rapporté environ 17,6 millions de dollars en 2018 et plus de 9,6 millions de dollars en 2017.

De manière significative, son salaire de base a oscillé autour de 2 millions de dollars au cours de chacune de ces années, et la part du lion de son revenu provenait des primes et des attributions d’actions.

Scott A. Greenstein, président et directeur du contenu de SiriusXM, a reçu plus de 4,5 millions de dollars en 2019, contre près de 20 millions de dollars (en raison de la lourdeur des actions et des options) en 2018.

Le président de SiriusXM des ventes, du marketing et des opérations, le salaire de Jennifer C.Witz en 2019 a dépassé les 16 millions de dollars (également principalement en raison des attributions d’actions et d’options), le vice-président principal et directeur financier David J. Frear a collecté environ 4,2 millions de dollars en 2019, et vice-président exécutif, avocat général et secrétaire Patrick L. Donnelly a remporté 10,9 millions de dollars cette année.

Au total, les dirigeants de Sirius XM cotés en bourse ont gagné plus de 54,56 millions de dollars en 2019.

Cependant, comme une grande partie de cette rémunération était basée sur les performances et provenait de bonus et d’options sur actions – tous sauf le PDG James Meyer avaient un salaire de base inférieur à 2 millions de dollars – leurs revenus pour 2020 pourraient être considérablement inférieurs, étant donné la pression économique du coronavirus (COVID -19) pandémie.

Un éventail d’autres informations dignes de mention, y compris les détails des indemnités de licenciement des cadres et la rémunération médiane des employés, figure également dans le rapport. 2019 a marqué la 10e année consécutive au cours de laquelle SiriusXM a enregistré plus d’un million d’abonnés supplémentaires. La société est revenue quelque part dans le stade approximatif de 2,4 milliards de dollars à ses actionnaires via des rachats d’actions et des paiements de dividendes en 2019 également.

Au moment d’écrire ces lignes, l’action de SiriusXM, négociée sous le symbole SIRI, oscillait autour de 5,40 $ par action, bien plus que le prix de 4,11 $ par action auquel elle a touché au lendemain de la récession du marché alimentée par les coronavirus.