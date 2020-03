Le PDG de Spotify demande aux employés de travailler à domicile

> Le coronavirus en cours (COVID-19)> pandémie> a incité plusieurs sociétés de l’industrie musicale, y compris les labels Big Three et BMI, à déconseiller à leurs employés les déplacements inutiles. Maintenant, Spotify a poussé ses mesures préventives un peu plus loin en demandant aux employés de travailler à domicile.

> Le fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, s’est récemment rendu sur Twitter et a révélé (dans un> tweet en suédois>) qu’il avait demandé aux employés de Spotify au siège de Stockholm, en Suède, de travailler à domicile «pour les deux prochaines semaines. ” Ek a également exprimé son espoir que d’autres entreprises en Suède mettront en œuvre des précautions similaires dans le cadre d’un effort plus vaste visant à stopper la propagation de COVID-19.

> Un éventail d’entreprises, de Facebook à Amazon et plusieurs autres entre les deux, ont demandé aux employés de travailler à domicile s’ils sont en mesure de le faire, jusqu’à ce que la situation du coronavirus explose. Et dans certaines villes et pays qui ont été particulièrement touchés par COVID-19, comme la Corée du Sud et Hong Kong, de nombreuses entreprises ont instauré des politiques obligatoires de travail à domicile.

> Certains des événements les plus importants et les plus attendus de l’industrie de la musique>, notamment> SXSW>, Ultra Miami,> Coachella et Stagecoach>, ont été supprimés ou retardés en raison du coronavirus. De même, des artistes comme BTS, Slipknot et Pearl Jam ont été obligés de modifier leurs horaires de tournée.

> Plus tôt dans la journée, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement qualifié la situation de COVID-19 de pandémie.

> La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que “60 à 70%” de la population allemande tombera avec la plus récente souche de coronavirus, bien que cette estimation n’ait pas été appuyée par les autorités sanitaires internationales. À ce jour, 1 296 des quelque 83 millions de citoyens allemands ont reçu un diagnostic de COVID-19.

> Depuis l’apparition des premiers cas de COVID-19 à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, environ 115000 diagnostics ont été découverts, dont environ 1100 aux États-Unis.

> Outre le reclassement de COVID-19 en pandémie, le rapport de l’OMS mentionné a noté que «plus de 90% des cas se trouvent dans seulement quatre pays, et deux d’entre eux – la Chine et la République de Corée – ont des épidémies en déclin significatif.»

> Il est également indiqué dans le rapport que «les pays peuvent encore changer le cours de la pandémie» et que bon nombre des mesures actuellement prises contribueront à réduire la prévalence de l’infection.